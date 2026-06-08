Raw Mango Rice Recipe: आम का सीजन खत्म होने से पहले बनाएं साउथ इंडियन स्टाइल में मैंगो राइस

स्टेप 5

आम के पक जाने के बाद अंत में इसमें पका हुआ चावल डालें, ऊपर से भुनी हुई मूंगफली डालें और जरूरत के हिसाब से नमक चेक करने के बाद सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर 2-3 मिनट तक और पकाने के बाद गैस बंद कर दें। आप चाहें तो सारी चीजों को कढ़ाही में पकाने के बाद, इसमें चावल मिलाने के बजाय चावल के ऊपर ही तड़के जैसे सभी चीजों को डालकर अच्छे से मिलाने के बाद सर्व कर सकते हैं।