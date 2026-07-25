Gen Z  प्रोटेस्टर्स आखिर क्यों बोल रहे हैं ‘Vasteguna Huiya’? जानिए कब और कैसे शुरू हुआ यह वायरल ट्रेंड

Vasteguna Huiya Kya Hai: काक्रोच जनता पार्टी की इस समय एक रील काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की 'Vasteguna Huiya' कहती नजर आ रही है। कई लोग इस रील को शेयर कर रहे हैं और इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर 'Vasteguna Huiya' क्या है और इसका मतलब क्या होता है। आइए जानते हैं इस वायरल मीम के बारे में विस्तार से।