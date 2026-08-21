शहर की भीड़भाड़ से दूर: सिसोदिया रानी बाग से गलता जी तक, एक ही रूट पर स्थित इन 4 खूबसूरत जगहों का बनाएं प्लान 

सिसोदिया रानी का बाग जयपुर का ऐतिहासिक बाग है, जहां आपको हरियाली के साथ पुरानी वास्तुकला की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी। बाग में खूबसूरत रास्ते, फव्वारे और सजावटी संरचनाएं हैं, जो इस जगह को खास बनाते हैं। अगर आपको इतिहास और प्रकृति दोनों पसंद हैं, तो आप यहां कुछ समय आराम से घूम सकते हैं और तस्वीरें भी ले सकते हैं। सुबह या शाम के समय यहां घूमना ज्यादा अच्छा रहेगा। सुबह धूप कम होती है, जिससे आप आसानी से घूम पाएंगे। वहीं शाम में लाइट जलने के बाद इसका नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है।