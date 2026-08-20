मिठाई और खीर का स्वाद बढ़ाने वाले केसर में हो सकती है मिलावट, इन 8 तरीकों से करें असली की पहचान 

असली केसर क्रोकस सैटिवस (Crocus sativus) फूल के बीच से निकलने वाले लाल रंग के धागों (stigma) से बनता है। वहीं नकली केसर रंगे हुए रेशों, मक्का के रेशों जैसी चीजों से बनाया जा सकता है। इसलिए केसर खरीदते समय केवल उसका गहरा लाल रंग देखकर नहीं, बल्कि कुछ आसान तरीकों से उसकी जांच करके खरीदना चाहिए। आइए जानते हैं असली और नकली केसर की पहचान कैसे कर सकते हैं।