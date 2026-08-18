Raksha Bandhan पर भाई भाभी को क्या गिफ्ट दें? इन 5 यूनिक और बजट फ्रेंडली आइडिया से लें टिप्स

Rakhi Gift Ideas: आज के समय में रक्षाबंधन पर कुछ लोग भाई को राखी बांधने के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधती हैं। वैसे तो राखी बांधने के बाद भाई और भाभी की तरफ से बहन को गिफ्ट मिलता है, लेकिन अगर आपका भाई छोटा है या आप अपने भाई को गिफ्ट देने के लिए ऑप्शन खोज रही हैं, तो आप सिर्फ भाई के बदले कुछ ऐसा गिफ्ट कर सकती हैं, जो दोनों के काम आने के साथ ही दोनों को स्पेशल फील कराए। आइए जानते हैं भाई और भाभी के लिए कुछ ऐसे गिफ्ट आइडिया, जो उन्हें पसंद आने के साथ काम भी आएंगे।