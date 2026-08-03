Black Tea में मिलाएं हाजमोला और जीरा, मिलेगा बाजार जैसा चटपटा स्वाद

Black Tea Recipe: चाय तो वैसे लोग सभी मौसम में पीना पसंद करते हैं, लेकिन मानसून के दिनों में बारिश होते ही कुछ लोग दूध वाली चाय की बजाय ब्लैक टी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं, कुछ लोगों को सड़क किनारे मिलने वाली स्ट्रीट स्टाइल काली चाय का चटपटा स्वाद पसंद आता है। ऐसे में अगर आपको भी ब्लैक टी पसंद है, लेकिन इसे घर पर परफेक्ट तरीके से बनाना नहीं आता, तो यहां बताए गए आसान टिप्स की मदद से आप बिल्कुल बाजार जैसी स्वादिष्ट ब्लैक टी तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।