Vrat Recipe: व्रत में बनाएं साबूदाना पराठा और खिचड़ी, शेफ संजीव कपूर और अशोक से जानें टिप्स

Sabudana Paratha and Sabudana Khichdi Recipe/ image credit youtube/ @CookingWithChefAsok/ @sanjeevkapoorkhazana, gemini
Sawan Vrat Food Ideas: सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। कुछ लोग पूरे महीने, तो कुछ लोग सिर्फ सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। ऐसे में अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रखने का सोच रहे हैं और फलाहार में क्या बनाएं, इसके लिए रेसिपी खोज रहे हैं, तो शेफ अशोक द्वारा शेयर की गई साबूदाना पराठा और शेफ संजीव कपूर की साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। इनके बताए टिप्स अपनाकर आप घर पर आसानी से स्वादिष्ट फलाहार तैयार कर सकते हैं।
साबूदाना पराठा बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को अच्छी तरह धोकर उसकी मात्रा के आधे पानी में करीब 3 घंटे तक भिगोना चाहिए, ताकि वह सारा पानी सोखकर नरम हो जाए। वहीं, अगर इंस्टेंट पराठा बनाना हो, तो साबूदाना को 4–5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करके उसका बारीक आटा तैयार किया जा सकता है। इसके बाद पराठे की बाइंडिंग के लिए उबले हुए आलू को कद्दूकस करके इस्तेमाल करें। इससे मिश्रण स्मूद बनता है और बेलते समय पराठा फटता नहीं है। स्वाद बढ़ाने के लिए सेंधा नमक, साबुत जीरा, कुटी काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा-सा हरा धनिया मिलाएं। इसके अलावा ध्यान दें, पराठे को प्लास्टिक शीट या बटर पेपर के ऊपर बेलने से तवे पर आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। पराठे को मीडियम से हाई फ्लेम पर दोनों तरफ घी लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें।
स्वादिष्ट और दानेदार साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को एक बड़े बाउल में पर्याप्त पानी के साथ 2–3 घंटे तक भिगोना चाहिए, ताकि वह अच्छी तरह फूल जाए। इसके बाद कड़ाही में तड़का लगाने के लिए घी, तेल या बटर गर्म करें और उसमें जीरे का तड़का लगाएं। जीरा भुनने के बाद हरी मिर्च और उबले हुए आलू डालकर हल्का-सा भून लें।
अब इसमें भीगा हुआ साबूदाना मिलाएं और स्वादानुसार व्रत वाला नमक डालें। इसके बाद दरदरी कुटी हुई मूंगफली मिलाएं। अगर पसंद हो, तो ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल ऊपर से डाल सकते हैं या खिचड़ी में मिलाकर भी पका सकते हैं। आखिर में हरा धनिया डालकर खिचड़ी को गरमागरम सर्व करें। सर्व करते समय ऊपर से थोड़ा-सा नींबू का रस निचोड़ने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
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