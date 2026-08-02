Vrat Recipe: व्रत में बनाएं साबूदाना पराठा और खिचड़ी, शेफ संजीव कपूर और अशोक से जानें टिप्स

साबूदाना पराठा बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को अच्छी तरह धोकर उसकी मात्रा के आधे पानी में करीब 3 घंटे तक भिगोना चाहिए, ताकि वह सारा पानी सोखकर नरम हो जाए। वहीं, अगर इंस्टेंट पराठा बनाना हो, तो साबूदाना को 4–5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करके उसका बारीक आटा तैयार किया जा सकता है। इसके बाद पराठे की बाइंडिंग के लिए उबले हुए आलू को कद्दूकस करके इस्तेमाल करें। इससे मिश्रण स्मूद बनता है और बेलते समय पराठा फटता नहीं है। स्वाद बढ़ाने के लिए सेंधा नमक, साबुत जीरा, कुटी काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा-सा हरा धनिया मिलाएं। इसके अलावा ध्यान दें, पराठे को प्लास्टिक शीट या बटर पेपर के ऊपर बेलने से तवे पर आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। पराठे को मीडियम से हाई फ्लेम पर दोनों तरफ घी लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें।