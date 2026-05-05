गर्मियों में क्या खाएं, दही-चावल या खिचड़ी, कौन है पेट के लिए ज्यादा फायदेमंद?

दही-चावल एक ऐसा खाना है जो पेट को ठंडक देता है। इसमें मौजूद “प्रोबायोटिक्स” यानी अच्छे बैक्टीरिया, आंतों (गट) को मजबूत बनाते हैं। रिसर्च (Journal of Animal Health) के मुताबिक, दही का सेवन गट माइक्रोबायोटा को बेहतर बनाता है, जिससे पाचन सुधरता है। इससे पेट की जलन और एसिडिटी में राहत, शरीर को तुरंत एनर्जी, गर्मी में कूलिंग इफेक्ट के फायदे मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखें अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या दही सूट नहीं करता, तो इसे सीमित मात्रा में ही लें।