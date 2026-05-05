पैर की चोट और फिर सीधा हार्ट अटैक? जानें कैसे मामूली एक्सीडेंट ने ली एक्टर की जान

Sudden Cardiac Arrest Causes: मलयालम एक्टर Santhosh Nair की आज सुबह केरल के अदूर में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 65 वर्षीय नायर को दिल का दौरा पड़ गया। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक सामान्य सा लगने वाला हादसा (ट्रॉमा) कुछ ही मिनटों में जानलेवा Cardiac Arrest में बदल सकता है। अक्सर लोग मानते हैं कि एक्सीडेंट में सिर्फ चोट लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार यही चोट शरीर के अंदर ऐसी गंभीर स्थिति बना देती है, जिससे दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, यानी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है।