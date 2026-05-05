खाली पेट केला खाना सही है या गलत? डॉक्टर ने बताई सच्चाई

Banana Eating Mistakes: केला लगभग हर घर में खाया जाने वाला फल है और इसे हेल्दी भी माना जाता है। लेकिन सिर्फ क्या खा रहे हैं ये ही नहीं, बल्कि कैसे खा रहे हैं ये भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे केले का पूरा फायदा नहीं मिल पाता और उल्टा पेट से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।