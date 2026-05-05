पैरों में दिख रहे ये 4 संकेत? सूजन से लेकर खुजली तक, हो सकता है लिवर खराब होने का इशारा

Liver Disease Symptoms: अक्सर हम अपने पैरों को तब ही नोटिस करते हैं जब दर्द या थकान महसूस होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पैर आपके लिवर की सेहत का भी हाल बता सकते हैं? सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच यही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैरों में दिखने वाले कुछ छोटे-छोटे बदलाव लिवर की बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकते हैं। Liver Journal में प्रकाशित रिसर्च भी बताती है कि चलते-फिरते इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।