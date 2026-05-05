कुत्ते के काटने पर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने से मौत! डॉक्टर से जानें कब नहीं लगवाना चाहिए ये इंजेक्शन

Tetanus Side Effect: आम तौर पर लोगों को लगता है कि किसी जानवर ने काट लिया है, तो बस एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना काफी है। लेकिन ग्वालियर की एक दर्दनाक घटना ने इस गलतफहमी की भारी कीमत चुकाई है। 36 साल के राजू कुशवाहा को एक कुत्ते ने काटा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में टिटनेस का शॉट दे दिया गया, लेकिन रेबीज की वैक्सीन नहीं दी गई। लगभग 20 दिन बाद जब उन्हें पानी से डर लगने लगा (हाइड्रोफोबिया) और हालत बिगड़ी, तब पता चला कि उन्हें रेबीज हो चुका है। डॉक्टर दीपा अग्रवाल (MD, एलर्जी स्पेशलिस्ट) और डॉक्टर जे. कीर्तना (Infectious Diseases Expert) से जानें कब टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और कब नहीं?