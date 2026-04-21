Rabies Symptoms: कुत्ते के काटने पर ये क्या बना बच्चा! डॉक्टर से जानें वायरल वीडियो का सच

Rabies Symptoms: क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में एक इंसान कुत्ते की तरह भौंक सकता है या उसकी तरह व्यवहार कर सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन एक 14 साल के बच्चा के साथ जो हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। कुत्ते के काटने की बात छिपाने के बाद इस बच्चे में ऐसे बदलाव आए कि वह पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और कुत्तों जैसी हरकतें करने लगा।