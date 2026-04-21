21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Rabies Symptoms: कुत्ते के काटने पर ये क्या बना बच्चा! डॉक्टर से जानें वायरल वीडियो का सच

Rabies Symptoms: एक 14 वर्षीय बच्चे को कुत्ते के काटने के बाद वो डॉग की तरह व्यवहार करने लगा। यह कोई चमत्कार या अंधविश्वास नहीं, बल्कि रेबीज (Rabies) की अंतिम अवस्था है। आइए, डॉक्टर बाबूलाल वर्मा (फिजिशियन) से जानते हैं इस वायरल वीडियो का सच क्या है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Apr 21, 2026

Rabies Symptoms

Rabies Symptoms (Image- gemini)

Rabies Symptoms: क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में एक इंसान कुत्ते की तरह भौंक सकता है या उसकी तरह व्यवहार कर सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन एक 14 साल के बच्चा के साथ जो हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। कुत्ते के काटने की बात छिपाने के बाद इस बच्चे में ऐसे बदलाव आए कि वह पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और कुत्तों जैसी हरकतें करने लगा।

आइए, डॉक्टर बाबूलाल वर्मा (फिजिशियन) से जानते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है।

क्या है पूरा मामला?

ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का मामला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, कुछ समय पहले उसे एक कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उस समय परिवार ने रेबीज के सभी इंजेक्शन नहीं लगवाए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। वह अनियंत्रित होकर बिल्कुल कुत्तों की तरह भौंकने लगा।

इंसान का कुत्ता बनना अंधविश्वास या बीमारी?

जब रेबीज का वायरस इंसान के दिमाग तक पहुंचता है, तो शरीर के अंगों पर से उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। मरीज की आवाज भारी हो जाती है और गले की मांसपेशियों में तीव्र खिंचाव (Spasms) के कारण वह जब चिल्लाता है, तो वह आवाज भौंकने जैसी सुनाई देती है। असल में, यह वायरस न्यूरॉन्स को नष्ट कर देता है, जिससे इंसान हिंसक हो जाता है और दूसरों को काटने दौड़ता है।

रेबीज के वो लक्षण क्या-क्या होते हैं?

  • हाइड्रोफोबिया (Hydrophobia)।
  • व्यवहार में पागलपन।
  • हवा और रोशनी से डर लगना।
  • मुंह से झाग निकलना।

रेबीज के लक्षण कितने समय बाद दिखते हैं?

रेबीज का वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद अपना असर दिखाने में 3 हफ्ते से लेकर 1 साल तक का समय ले सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कुत्ते ने दिमाग से कितनी दूरी पर काटा है। घाव मस्तिष्क के जितना करीब होगा, लक्षण उतनी ही जल्दी सामने आएंगे।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पद्धति से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Sweating Cause: ज्यादा पसीना और बदबू! कहीं आप भी तो नहीं गंभीर बीमारी के शिकार, जानें कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी
स्वास्थ्य
Sweating Cause

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

21 Apr 2026 03:10 pm

Hindi News / Health / Rabies Symptoms: कुत्ते के काटने पर ये क्या बना बच्चा! डॉक्टर से जानें वायरल वीडियो का सच

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Attack Prevention: सिर्फ 11 मिनट की एक्स्ट्रा नींद बचा सकती है हार्ट अटैक से! रिसर्च में हुआ खुलासा

Heart Attack Prevention, Heart Attack cause, Heart Attack Prevention tips
स्वास्थ्य

Cholesterol Control Tips: किचन में रखी ये 1 सस्ती चीज नसों से निकाल सकती है गंदा कोलेस्ट्रॉल! रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए इस्तेमाल का सही तरीका

Cholesterol Control Tips
स्वास्थ्य

खांसने या भारी सामान उठाने पर पेट में उभार दिखे? इसे मामूली सूजन न समझें, ये हो सकता है हर्निया का संकेत

Hernia symptoms in Hindi
स्वास्थ्य

क्या आपकी किडनी से लीक हो रहा है प्रोटीन? इन 3 लक्षणों से पहचानें नेफ्रोटिक सिंड्रोम का खतरा

Nephrotic Syndrome Symptoms in Hindi
स्वास्थ्य

Nail Biting : नाखून चबाने की आदत पड़ सकती है भारी! उंगली काटने तक की आ सकती है नौबत, डॉक्टर से जानें क्या है Paronychia

Nail Biting Side Effects, Sepsis from nail biting ,Nail bed infection treatment,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.