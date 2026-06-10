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स्वास्थ्य

Women Vitamins After 30: 30 की उम्र के बाद महिलाओं को जरूर लेने चाहिए ये 4 विटामिन, NIH रिपोर्ट

Vitamin D for Women: NIH की रिसर्च के अनुसार 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं को Vitamin D, B12, Folate और Vitamin C पर खास ध्यान देना चाहिए। जानिए इनकी कमी से कौन-कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 10, 2026

Vitamin D for Women Vitamin B12 Deficiency Folate Benefits

विटामिन लेते हुए महिला की प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Women Vitamins After 30: महिलाओं में 30 साल की उम्र के बाद शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, अनियमित खानपान और कम शारीरिक गतिविधि का असर धीरे-धीरे स्वास्थ्य पर दिखने लगता है। कई महिलाएं थकान, बाल झड़ने, हड्डियों में दर्द या बार-बार बीमार पड़ने जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन इसके पीछे जरूरी विटामिन्स की कमी भी हो सकती है।

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की रिपोर्ट के अनुसार, 30 की उम्र के बाद महिलाओं को खासतौर पर Vitamin D, Vitamin B12, Folate (Vitamin B9) और Vitamin C के स्तर पर ध्यान देना चाहिए।

Vitamin D: हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी

NIH के अनुसार, Vitamin D शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसकी कमी होने पर हड्डियों में दर्द, कमजोरी और भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। आजकल ज्यादातर लोग घर और ऑफिस के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे धूप कम मिलती है और Vitamin D की कमी बढ़ रही है।

Vitamin B12: थकान और याददाश्त से जुड़ा विटामिन

अगर आपको बिना ज्यादा काम किए भी लगातार थकान महसूस होती है या हाथ-पैरों में झनझनाहट रहती है, तो यह Vitamin B12 की कमी का संकेत हो सकता है। NIH के मुताबिक, यह विटामिन नसों और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से एनीमिया, कमजोरी और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।

Folate (Vitamin B9): खून बनाने में मददगार

फोलेट (Folate) शरीर में नई कोशिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो सकता है। महिलाओं को अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और फल जरूर शामिल करने चाहिए ताकि फोलेट की पर्याप्त मात्रा मिल सके।

Vitamin C: इम्यूनिटी और त्वचा के लिए फायदेमंद

Vitamin C सिर्फ सर्दी-जुकाम से बचाने तक सीमित नहीं है। NIH के अनुसार, यह शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो त्वचा, हड्डियों और रक्त वाहिकाओं के लिए जरूरी है। साथ ही यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से त्वचा बेजान दिख सकती है और घाव भरने में ज्यादा समय लग सकता है।

क्या करें?

केवल सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित आहार लेना सबसे अच्छा तरीका है। यदि लगातार थकान, कमजोरी, बाल झड़ना या हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेकर विटामिन्स की जांच करानी चाहिए। छोटी-सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती है। इसलिए 30 की उम्र के बाद महिलाओं को अपने शरीर के संकेतों को समझना और पोषण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

10 Jun 2026 04:26 pm

Hindi News / Health / Women Vitamins After 30: 30 की उम्र के बाद महिलाओं को जरूर लेने चाहिए ये 4 विटामिन, NIH रिपोर्ट

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