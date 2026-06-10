Women Vitamins After 30: 30 की उम्र के बाद महिलाओं को जरूर लेने चाहिए ये 4 विटामिन, NIH रिपोर्ट

केवल सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित आहार लेना सबसे अच्छा तरीका है। यदि लगातार थकान, कमजोरी, बाल झड़ना या हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेकर विटामिन्स की जांच करानी चाहिए। छोटी-सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती है। इसलिए 30 की उम्र के बाद महिलाओं को अपने शरीर के संकेतों को समझना और पोषण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।