7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Anaemia in India: भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक एनीमिया, फिर NFHS-6 से क्यों गायब हुआ डेटा?

Anaemia Mukt Bharat: NFHS-6 फैक्ट शीट में एनीमिया का डेटा शामिल नहीं किया गया है। जानिए विशेषज्ञ इसे क्यों चिंताजनक मान रहे हैं और इसका महिलाओं व बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jun 07, 2026

Anaemia in India NFHS-6 report Anaemia Mukt Bharat

एनीमिया से पीड़ित बच्ची की प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- freepik)

NFHS-6 report: भारत में एनीमिया (खून की कमी) लंबे समय से एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या रहा है। खासकर महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में यह समस्या काफी आम है। ऐसे में जब ⁠राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) की फैक्ट शीट जारी हुई, तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नजर एक बड़ी कमी पर गई, इस बार रिपोर्ट में एनीमिया से जुड़ा डेटा शामिल नहीं किया गया है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली NFHS-5 रिपोर्ट में एनीमिया के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 15 से 49 साल की 57% महिलाएं और 6 से 59 महीने के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित थे। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं में भी एनीमिया का आंकड़ा 52.2% तक पहुंच गया था।

आखिर NFHS-6 से एनीमिया का डेटा क्यों हटाया गया?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेषज्ञों ने NFHS की पुरानी जांच पद्धति पर सवाल उठाए थे। पहले सर्वे में एनीमिया की जांच के लिए उंगली से खून की बूंद (Finger-Prick Test) ली जाती थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इस तरीके से एनीमिया के मामले वास्तविक संख्या से ज्यादा दिख सकते हैं।

इसी वजह से अब अधिक सटीक मानी जाने वाली वेनस ब्लड टेस्टिंग (Venous Blood Testing) यानी नस से खून लेकर जांच करने की पद्धति अपनाई जा रही है। इस नई पद्धति से जुटाया गया डेटा राष्ट्रीय पोषण संस्थान (National Institute of Nutrition - NIN) की आहार और बायोमार्कर सर्वेक्षण (Diet and Biomarker Survey) रिपोर्ट में जारी होने की उम्मीद है।

विशेषज्ञ क्यों जता रहे हैं चिंता?

विशेषज्ञों का कहना है कि जांच का तरीका बदलना अच्छी बात है, लेकिन इससे डेटा में खालीपन नहीं आना चाहिए। ⁠पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुटरेजा के अनुसार, एनीमिया भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सरकार की एनीमिया मुक्त भारत (Anaemia Mukt Bharat) जैसी योजनाएं वास्तव में कितना असर दिखा रही हैं। उनका कहना है कि अगर सर्वे की पद्धति बदली गई है तो पुराने और नए डेटा के बीच तुलना करने के लिए "ब्रिज एस्टिमेट" भी जारी किए जाने चाहिए थे।

सिर्फ आयरन की गोलियां बांटने का डेटा काफी नहीं

NFHS-6 में गर्भवती महिलाओं को आयरन-फोलिक एसिड सप्लीमेंट मिलने की जानकारी तो दी गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इससे एनीमिया के मामलों में कितनी कमी आई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि केवल यह जान लेना काफी नहीं कि कितनी गोलियां बांटी गईं। असली सवाल यह है कि लोगों की सेहत में सुधार हुआ या नहीं।

क्यों है यह मामला अहम?

एनीमिया सिर्फ खून की कमी नहीं है। यह गर्भावस्था, नवजात शिशु के स्वास्थ्य, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास, पढ़ाई की क्षमता और काम करने की उत्पादकता तक को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ NFHS-6 की पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अंतिम रिपोर्ट में एनीमिया से जुड़े आंकड़े और नई जांच पद्धति की पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या से लड़ने का पहला कदम है, उसे सही तरीके से मापना और समझना।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Schizophrenia Disease: बचपन में बिल्ली पालने वालों में ज्यादा दिखा स्किजोफ्रेनिया का खतरा, 44 साल की रिसर्च में दावा

ये भी पढ़ें
Schizophrenia Disease

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jun 2026 03:43 pm

Published on:

07 Jun 2026 12:05 pm

Hindi News / Health / Anaemia in India: भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक एनीमिया, फिर NFHS-6 से क्यों गायब हुआ डेटा?

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Angina Symptoms: सीने में दर्द हमेशा हार्ट की बीमारी नहीं होता, जानिए कैसे पहचानें एंजाइना और नॉन-एंजाइना दर्द में फर्क

Chest Pain, Heart Health, Heart Disease, Angina Symptoms,
स्वास्थ्य

ब्रेन डेड अधिकारी के अंगदान से 68 साल के मरीज को मिला नया जीवन, जानिए Organ Donation क्यों है जरूरी

Organ Donation Organ Donation India Brain Dead Organ Donation
स्वास्थ्य

Ayushman Bharat Scheme: अस्पताल में इलाज से लेकर मातृ स्वास्थ्य तक, आयुष्मान भारत योजना का कितना असर?

Health Insurance, Public Health, Women Health,
स्वास्थ्य

Magnesium Deficiency: घबराहट, सिरदर्द या मांसपेशियों में ऐंठन! कहीं शरीर में मैग्नीशियम की कमी तो नहीं, जानें क्या होता है Hypomagnesemia

Magnesium deficiency symptoms, What causes muscle cramps and anxiety, Leg cramps at night reasons,
स्वास्थ्य

Stress and Gut Health: अकेलापन और तनाव बिगाड़ सकते हैं पेट की सेहत! जानें क्या कहती है रिसर्च

Stress and gut health , How loneliness affects gut health , Stress causing stomach problems,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.