Anaemia in India: भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक एनीमिया, फिर NFHS-6 से क्यों गायब हुआ डेटा?

विशेषज्ञों का कहना है कि जांच का तरीका बदलना अच्छी बात है, लेकिन इससे डेटा में खालीपन नहीं आना चाहिए। ⁠पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुटरेजा के अनुसार, एनीमिया भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सरकार की एनीमिया मुक्त भारत (Anaemia Mukt Bharat) जैसी योजनाएं वास्तव में कितना असर दिखा रही हैं। उनका कहना है कि अगर सर्वे की पद्धति बदली गई है तो पुराने और नए डेटा के बीच तुलना करने के लिए "ब्रिज एस्टिमेट" भी जारी किए जाने चाहिए थे।