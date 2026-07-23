Non-Melanoma Skin Cancer: त्वचा पर गांठ, पपड़ी या न भरने वाला घाव? एनएचएस से जानिए Non-Melanoma Skin Cancer के संकेत

धूप में रहने की वजह से होने वाला त्वचा का कैंसर बहुत आम है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Non-Melanoma Skin Cancer Symptoms: हम अक्सर अपनी त्वचा पर किसी छोटे-मोटे दाने, लाल धब्बे या पपड़ी को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूप में रहने की वजह से होने वाला त्वचा का कैंसर बहुत आम है? इसे डॉक्टरी भाषा में नॉन-मेलेनोमा स्किन कैंसर (Non-Melanoma Skin Cancer) कहते हैं। राहत की बात यह है कि समय रहते अगर इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो इसका इलाज बहुत आसान और सफल होता है। आइए हेल्थ सर्विस (NHS) की रिपोर्ट के आधार समझते हैं कि इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, यह त्वचा की ऊपरी परत में होने वाला कैंसर है। यह दो मुख्य प्रकार का होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा (BCC) सबसे आम प्रकार है, जो बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (SCC) भी काफी देखने को मिलता है। यह आम कैंसर (Melanoma) से अलग होता है और उतना खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसका सही समय पर इलाज जरूरी है।
NHS के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण सूरज की पराबैंगनी किरणें (UV Rays) हैं। इसके अलावा;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल