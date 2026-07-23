Non-Melanoma Skin Cancer: त्वचा पर गांठ, पपड़ी या न भरने वाला घाव? एनएचएस से जानिए Non-Melanoma Skin Cancer के संकेत

Non-Melanoma Skin Cancer Symptoms: हम अक्सर अपनी त्वचा पर किसी छोटे-मोटे दाने, लाल धब्बे या पपड़ी को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूप में रहने की वजह से होने वाला त्वचा का कैंसर बहुत आम है? इसे डॉक्टरी भाषा में नॉन-मेलेनोमा स्किन कैंसर (Non-Melanoma Skin Cancer) कहते हैं। राहत की बात यह है कि समय रहते अगर इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो इसका इलाज बहुत आसान और सफल होता है। आइए हेल्थ सर्विस (NHS) की रिपोर्ट के आधार समझते हैं कि इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं।