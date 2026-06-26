Akshay Kumar 104 Degree Fever: अक्षय कुमार ने 104 डिग्री बुखार में शूटिंग की; क्या ऐसा करना सही? फिजिशियन और क्लीवलैंड क्लिनिक के हिसाब से समझिए

डॉ. अग्रवाल बताते हैं कि हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान 98.6 डिग्री के आसपास होता है। जब यह 100 को पार करता है, तो हम कहते हैं कि बुखार है। लेकिन जब थर्मामीटर में बुखार 104 डिग्री पहुंच जाए, तो इसे खतरनाक माना जाता है। इसका साफ मतलब है कि शरीर के अंदर कोई इंफेक्शन चल रहा है और हमारी बॉडी उससे निपटने के लिए पूरी ताकत लगा रही है।