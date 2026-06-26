26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Akshay Kumar 104 Degree Fever: अक्षय कुमार ने 104 डिग्री बुखार में शूटिंग की; क्या ऐसा करना सही? फिजिशियन और क्लीवलैंड क्लिनिक के हिसाब से समझिए

Akshay Kumar 104 Degree Fever: एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने ANI को एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय कुमार ने 104 डिग्री बुखार में शूटिंग की। डॉक्टर विपुल अग्रवाल से जानें कि क्या इतना तेज बुखार में काम करना सही है?
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 26, 2026

akshay kumar 104 degree fever,working with 104 fever,104 degree fever dangers,

एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एएनआई को एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय कुमार ने 104 डिग्री बुखार में शूटिंग की। - (फाइल फोटो- @instasinghakshra)

Akshay Kumar 104 Degree Fever: बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार अपनी फिटनेस और काम को लेकर दीवानगी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने न्यूज एंजेंसी एएनआई को बताया कि फिल्म वेलकम टू द जंगल के एक गाने की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को 104 डिग्री का तेज बुखार था। इसके बावजूद उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी।

अक्षय के फैंस भले ही उनके इस जज्बे की तारीफ कर रहे हों, लेकिन क्या सेहत के लिहाज से ऐसा करना सही है? आइए, डॉ. विपुल अग्रवाल (MBBS, MD, FAGE, CPCDM - फिजिशियन एवं डायबेटोलॉजिस्ट) से और मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) व क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) की रिसर्च से जानते हैं कि इतने तेज बुखार में काम करना कितना भारी पड़ सकता है।

104 डिग्री बुखार का मतलब क्या है?

डॉ. अग्रवाल बताते हैं कि हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान 98.6 डिग्री के आसपास होता है। जब यह 100 को पार करता है, तो हम कहते हैं कि बुखार है। लेकिन जब थर्मामीटर में बुखार 104 डिग्री पहुंच जाए, तो इसे खतरनाक माना जाता है। इसका साफ मतलब है कि शरीर के अंदर कोई इंफेक्शन चल रहा है और हमारी बॉडी उससे निपटने के लिए पूरी ताकत लगा रही है।

तेज बुखार में डांस या काम करने से क्या हो सकता है?

मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट कहती है कि 104 डिग्री बुखार में हमारे शरीर के अंदरूनी अंग (जैसे दिल और किडनी) पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव में होते हैं। ऐसे में आराम करने के बजाय दौड़-भाग करने से शरीर को ये नुकसान हो सकते हैं;

  • शरीर में पानी की कमी।
  • अचानक चक्कर खाकर गिरना।
  • दिमाग पर असर।
  • रिकवरी बहुत धीमी होना।

क्लीवलैंड क्लिनिक क्या कहती है?

क्लीवलैंड क्लिनिक की गाइडलाइंस के मुताबिक, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है। यह शरीर का एक अलार्म सिस्टम है जो कहता है कि रुको, शरीर में कुछ गड़बड़ है, अब आराम करो। अगर बुखार 105 °F को पार कर जाए और दवाओं से भी कम न हो रहा हो, तो काम करना तो दूर, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

तेज बुखार हो तो क्या करें?

  • बिस्तर पर आराम करें।
  • पानी और लिक्विड डाइट लें।
  • डॉक्टर से पूछकर ही दवा लें।
  • ठंडे पानी की पट्टी रखें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Heart Patient हैं? American Heart Association और Mayo Clinic से जानिए दिल की सेहत के लिए रोज क्या करें, क्या नहीं

ये भी पढ़ें
Heart Patient Care Heart Health Tips Heart Disease Prevention

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अक्षय कुमार

health

health news

Published on:

26 Jun 2026 12:46 pm

Hindi News / Health / Akshay Kumar 104 Degree Fever: अक्षय कुमार ने 104 डिग्री बुखार में शूटिंग की; क्या ऐसा करना सही? फिजिशियन और क्लीवलैंड क्लिनिक के हिसाब से समझिए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

क्या PRP इंजेक्शन पुरुषों की यौन स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान है? NIH की रिसर्च से जानिए सच

P-Shot PRP Injection Platelet Rich Plasma Erectile Dysfunction
स्वास्थ्य

मुंह या गले में लंबे समय से बनी गांठ को न करें नजरअंदाज, NORD की रिसर्च से जानिए Adenoid Cystic Carcinoma के संकेत

Adenoid Cystic Carcinoma, Adenoid Cystic Carcinoma in Hindi,
स्वास्थ्य

मच्छरों से फैलने वाली Japanese Encephalitis पहुंचा सकती है दिमाग को गंभीर नुकसान, WHO के अनुसार जानें लक्षण

japanese encephalitis symptoms,japanese encephalitis prevention,mosquito borne brain disease,
स्वास्थ्य

पेशाब करते समय जलन और डिस्चार्ज? CDC से जानिए Gonorrhoea के शुरुआती संकेत

Gonorrhoea Treatment Gonorrhoea Prevention CDC Gonorrhoea
स्वास्थ्य

खाने के बाद सीने में दर्द और खट्टी डकारें? Hiatus Hernia के ये लक्षण जानना है जरूरी

hiatus hernia symptoms and causes,chest pain after eating food,,severe heartburn and sour burps,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.