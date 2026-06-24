Q Fever Symptoms: बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द के पीछे हो सकता है क्यू फीवर; CDC से जानिए इसके लक्षण और बचाव

बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। दरअसल, क्यू फीवर एक खास तरह के बैक्टीरिया (Coxiella burnetii) की वजह से होता है। यह बैक्टीरिया ज्यादातर पालतू जानवरों जैसे, भेड़, बकरी और गाय-भैंसों में पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि यह इंसानों में कैसे आता है? तो बात यह है कि जब ये जानवर बच्चे पैदा करते हैं, या उनके दूध, पेशाब और गोबर के संपर्क में कोई इंसान आता है, तो यह बैक्टीरिया हवा में फैल जाता है।