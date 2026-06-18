क्या आपका बुखार 2-3 दिन बाद भी नहीं उतर रहा? WHO से जानिए Dengue के शुरुआती संकेत

Dengue Symptoms in Hindi: बरसात का मौसम आते ही बुखार के मामले बढ़ने लगते हैं। ज्यादातर लोग इसे सामान्य वायरल फीवर समझकर दवा लेते रहते हैं और सोचते हैं कि एक-दो दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बुखार 2-3 दिन बाद भी नहीं उतर रहा है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं होगा। यह डेंगू का शुरुआती संकेत भी हो सकता है।