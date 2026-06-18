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स्वास्थ्य

सफेद डिस्चार्ज कब बन सकता है Vaginal Infection का संकेत? Cleveland Clinic से समझिए

Vaginitis Symptoms: Cleveland Clinic, Mayo Clinic और MedlinePlus के अनुसार सफेद डिस्चार्ज के साथ खुजली, जलन, बदबू या रंग में बदलाव Vaginal Infection का संकेत हो सकता है। जानिए इसके लक्षण और कारण।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 18, 2026

Vaginal Infection Vaginitis Symptoms White Discharge

सफेद डिस्चार्ज को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Vaginal Infection Symptoms: महिलाओं में सफेद डिस्चार्ज (White Discharge) होना एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। यह योनि को साफ रखने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है। लेकिन कई बार डिस्चार्ज का रंग, गंध या मात्रा बदलने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सामान्य है या किसी संक्रमण का संकेत?

Cleveland Clinic, Mayo Clinic और MedlinePlus के अनुसार, हर सफेद डिस्चार्ज बीमारी का संकेत नहीं होता। हालांकि अगर इसके साथ खुजली, जलन, बदबू या दर्द जैसी समस्याएं जुड़ जाएं, तो यह Vaginal Infection (योनि संक्रमण) का संकेत हो सकता है।

कब सामान्य माना जाता है सफेद डिस्चार्ज?

  • पारदर्शी या हल्का सफेद होता है
  • इसमें तेज बदबू नहीं होती
  • खुजली या जलन नहीं होती
  • मासिक धर्म चक्र के दौरान इसकी मात्रा बदल सकती है
  • यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है और आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता।

कब हो सकता है संक्रमण का संकेत?

अगर डिस्चार्ज में कुछ असामान्य बदलाव दिखें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

  1. तेज या मछली जैसी बदबू

Cleveland Clinic के अनुसार, बदबूदार डिस्चार्ज बैक्टीरियल संक्रमण का संकेत हो सकता है।

  1. लगातार खुजली

योनि के आसपास खुजली होना अक्सर यीस्ट इंफेक्शन (फंगल संक्रमण) से जुड़ा हो सकता है।

  1. पेशाब के दौरान जलन

यदि पेशाब करते समय जलन या दर्द हो रहा है, तो संक्रमण की संभावना हो सकती है।

  1. डिस्चार्ज का रंग बदलना

पीला, हरा, ग्रे या झागदार डिस्चार्ज सामान्य नहीं माना जाता और डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत हो सकती है।

  1. संबंध बनाते समय दर्द

यदि यौन संबंध के दौरान दर्द महसूस हो रहा है, तो यह भी संक्रमण का संकेत हो सकता है।

Vaginal Infection क्यों होता है?

Mayo Clinic के अनुसार योनि में बैक्टीरिया और यीस्ट का संतुलन बिगड़ने पर संक्रमण हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं:

  • फंगल (Yeast) संक्रमण
  • बैक्टीरियल संक्रमण
  • कुछ यौन संचारित संक्रमण (STIs)
  • हार्मोनल बदलाव
  • कुछ दवाओं का प्रभाव
  • अत्यधिक सुगंधित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल
  • किन महिलाओं में जोखिम ज्यादा हो सकता है?
  • डायबिटीज से पीड़ित महिलाएं
  • गर्भवती महिलाएं
  • बार-बार एंटीबायोटिक लेने वाली महिलाएं
  • कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग

इनमें संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

यदि सफेद डिस्चार्ज के साथ बदबू आ रही हो, खुजली या जलन हो, दर्द महसूस हो और रंग बदल गया हो साथ ही बुखार या पेट दर्द हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। कई महिलाएं इंटरनेट पर बताए गए घरेलू नुस्खों का सहारा लेती हैं। संक्रमण का कारण अलग-अलग हो सकता है। इसलिए सही इलाज के लिए कारण की पहचान जरूरी है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

18 Jun 2026 03:07 pm

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