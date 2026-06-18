सांस फूलना और छाती में भारीपन हो सकता है दिल में पानी भरने का संकेत, Cleveland Clinic से जानिए Pericardial Effusion क्या है

हमारा दिल एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, जिसे Pericardium कहा जाता है। सामान्य रूप से इसके अंदर थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ मौजूद रहता है, जो दिल को सुरक्षित रखने और घर्षण कम करने में मदद करता है। लेकिन जब किसी कारण से इस झिल्ली के बीच अतिरिक्त तरल जमा होने लगता है, तो उसे पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहा जाता है। कई बार यह धीरे-धीरे विकसित होता है, जबकि कुछ मामलों में अचानक भी हो सकता है।