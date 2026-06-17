NIDDK Research: किडनी स्टोन होने से पहले शरीर देता है ये 8 संकेत, ज्यादातर लोग समझते हैं गैस या सामान्य दर्द

किडनी स्टोन के संकेत को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Kidney Stone Symptoms: पेट या कमर में अचानक दर्द होने पर ज्यादातर लोग इसे गैस, अपच या मांसपेशियों की समस्या मान लेते हैं। लेकिन कई बार शरीर ऐसे संकेत दे रहा होता है जो किडनी स्टोन (पथरी) की ओर इशारा करते हैं। समस्या यह है कि शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य लगते हैं, इसलिए लोग समय रहते जांच नहीं करवाते।
Mayo Clinic, NIDDK, NHS और Cleveland Clinic के अनुसार, किडनी स्टोन तब बनता है जब पेशाब में मौजूद खनिज और लवण (Minerals and Salts) आपस में मिलकर छोटे-छोटे कठोर कण बना लेते हैं। ये पथरी किडनी में रह सकती है या यूरिनरी ट्रैक्ट में आगे बढ़ सकती है, जिससे दर्द और अन्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं।
किडनी स्टोन का सबसे आम संकेत कमर के एक तरफ या पसलियों के नीचे तेज दर्द होना है। शुरुआत में यह दर्द हल्का हो सकता है, इसलिए लोग इसे सामान्य दर्द समझ लेते हैं।
Mayo Clinic के अनुसार पथरी जब मूत्रनली (Ureter) में पहुंचती है तो दर्द पेट के निचले हिस्से, ग्रोइन (जांघों के बीच का भाग) या जननांगों तक फैल सकता है।
यदि पेशाब के दौरान जलन या दर्द महसूस हो रहा है, तो यह भी किडनी स्टोन का संकेत हो सकता है। कई लोग इसे केवल यूरिन इन्फेक्शन समझ लेते हैं।
पथरी मूत्र मार्ग को परेशान कर सकती है, जिससे बार-बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस हो सकती है।
NHS के अनुसार कुछ मामलों में पेशाब गुलाबी, लाल या भूरे रंग का दिखाई दे सकता है। यह पथरी द्वारा मूत्र मार्ग में हुई चोट का संकेत हो सकता है।
किडनी और पाचन तंत्र के बीच तंत्रिका संबंध होने के कारण पथरी का दर्द कई बार मतली और उल्टी का कारण भी बन सकता है।
यदि पथरी के साथ संक्रमण भी हो जाए, तो पेशाब से तेज गंध आ सकती है या वह धुंधला दिखाई दे सकता है।
Cleveland Clinic के अनुसार यदि किडनी स्टोन के साथ संक्रमण जुड़ जाए, तो बुखार और ठंड लगने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यह स्थिति गंभीर हो सकती है और तुरंत इलाज की जरूरत पड़ सकती है।
NIDDK के अनुसार छोटी पथरी कई बार बिना किसी लक्षण के भी निकल सकती है। लेकिन जैसे-जैसे पथरी का आकार बढ़ता है या वह मूत्र मार्ग में फंसती है, लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं।
यदि दर्द बहुत तेज हो, पेशाब में खून आए, बुखार हो या पेशाब करने में परेशानी हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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