AEC क्या होता है? ब्लड टेस्ट में इसका बढ़ना किन बीमारियों का संकेत हो सकता है, MedlinePlus से समझिए

हमारे खून में कई प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाएं (White Blood Cells) होती हैं। इनमें से एक प्रकार को Eosinophils (ईओसिनोफिल्स) कहा जाता है। MedlinePlus के अनुसार, ईओसिनोफिल्स शरीर को संक्रमणों से बचाने और एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाने वाली कोशिकाएं हैं। AEC टेस्ट खून में मौजूद इन ईओसिनोफिल्स की वास्तविक संख्या को मापता है। जब इन कोशिकाओं की संख्या सामान्य से ज्यादा हो जाती है, तो इस स्थिति को Eosinophilia कहा जाता है।