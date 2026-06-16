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Blood Test में Albumin क्या होता है? कम या ज्यादा होने का क्या मतलब है? MedlinePlus की रिसर्च से समझिए

Albumin Level Normal Range: खून की जांच में एल्ब्यूमिन क्या होता है? इसका कम या ज्यादा होना लिवर, किडनी या पोषण से जुड़ी किन समस्याओं का संकेत हो सकता है? MedlinePlus, Cleveland Clinic और National Kidney Foundation की रिसर्च के आधार पर जानिए।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 16, 2026

Albumin Test Albumin Blood Test Low Albumin Symptoms

रिपोर्ट में Albumin को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Albumin Blood Test: जब डॉक्टर लिवर, किडनी या पोषण से जुड़ी किसी समस्या की जांच करते हैं, तो अक्सर खून की जांच में एल्ब्यूमिन का स्तर भी देखा जाता है। लेकिन रिपोर्ट में एल्ब्यूमिन लिखा देखकर कई लोग समझ नहीं पाते कि यह आखिर है क्या और इसका कम या ज्यादा होना किस बात का संकेत हो सकता है।

असल में एल्ब्यूमिन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो हमारे खून में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने और हार्मोन, विटामिन तथा दवाओं जैसे कई पदार्थों को शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है।

एल्ब्यूमिन क्या होता है?

एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो लिवर (यकृत) में बनता है। यह रक्त वाहिकाओं के अंदर तरल पदार्थ को बनाए रखने में मदद करता है ताकि शरीर के ऊतकों में जरूरत से ज्यादा पानी जमा न हो। MedlinePlus के अनुसार एल्ब्यूमिन टेस्ट का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि लिवर और किडनी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं।

एल्ब्यूमिन टेस्ट क्यों कराया जाता है?

डॉक्टर यह टेस्ट कई कारणों से लिख सकते हैं:

  • लिवर की बीमारी का पता लगाने के लिए
  • किडनी की कार्यक्षमता जांचने के लिए
  • शरीर में पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए
  • शरीर में सूजन या तरल पदार्थ जमा होने के कारण जानने के लिए

एल्ब्यूमिन कम होने का क्या मतलब है?

यदि रिपोर्ट में एल्ब्यूमिन का स्तर सामान्य से कम आता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं।

लिवर की बीमारी- एल्ब्यूमिन लिवर में बनता है, इसलिए लिवर ठीक से काम न करने पर इसका स्तर कम हो सकता है।

किडनी की समस्या- National Kidney Foundation के अनुसार यदि किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है, तो एल्ब्यूमिन पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल सकता है। इसे Albuminuria या Proteinuria कहा जाता है।

कुपोषण- पर्याप्त प्रोटीन न मिलने पर भी एल्ब्यूमिन का स्तर गिर सकता है।

गंभीर संक्रमण या सूजन- कुछ बीमारियों और लंबे समय तक चलने वाली सूजन की स्थिति में भी एल्ब्यूमिन कम हो सकता है।

    एल्ब्यूमिन ज्यादा होने का क्या मतलब है?

    एल्ब्यूमिन का स्तर बढ़ना अपेक्षाकृत कम देखा जाता है। Cleveland Clinic के अनुसार इसका सबसे आम कारण शरीर में पानी की कमी (Dehydration) हो सकता है। जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता, तो खून में एल्ब्यूमिन की सांद्रता बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है।

    एल्ब्यूमिन कम होने पर कौन से लक्षण दिख सकते हैं?

    • पैरों, टखनों या चेहरे पर सूजन
    • कमजोरी और थकान
    • वजन कम होना
    • भूख कम लगना
    • मांसपेशियों का कमजोर होना

    हालांकि केवल लक्षणों के आधार पर एल्ब्यूमिन की कमी का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए जांच जरूरी होती है।

    क्या केवल एल्ब्यूमिन रिपोर्ट देखकर बीमारी का पता चल जाता है?

    डॉक्टर एल्ब्यूमिन टेस्ट को अन्य जांचों जैसे Liver Function Test (LFT), Kidney Function Test (KFT) और Urine Test के साथ देखकर ही अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए यदि आपकी रिपोर्ट में एल्ब्यूमिन सामान्य सीमा से कम या ज्यादा है, तो घबराने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है।

    रिसर्च क्या कहती है?

    MedlinePlus के अनुसार एल्ब्यूमिन एक महत्वपूर्ण रक्त प्रोटीन है, जो लिवर और किडनी के स्वास्थ्य के बारे में अहम जानकारी देता है। Cleveland Clinic बताती है कि कम एल्ब्यूमिन लिवर, किडनी या पोषण संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है, जबकि National Kidney Foundation के अनुसार पेशाब में एल्ब्यूमिन का निकलना किडनी की बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है। इसलिए खून की जांच में एल्ब्यूमिन का स्तर सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों की स्थिति को समझने का एक अहम संकेतक हो सकता है।

    डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

    ECG करवाने से पहले जान लें ये 8 बातें, रिपोर्ट में दिखने वाले शब्दों का क्या होता है मतलब? Mayo Clinic, NHS और MedlinePlus की रिपोर्ट से समझिए

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    Published on:

    16 Jun 2026 01:43 pm

    Hindi News / Health / Blood Test में Albumin क्या होता है? कम या ज्यादा होने का क्या मतलब है? MedlinePlus की रिसर्च से समझिए

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