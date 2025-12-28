Winter Kidney Health: सर्दियों में चुपचाप खराब हो रही है किडनी! ये आदतें बना रही हैं बड़ा खतरा

Winter Kidney Health (photo- freepik)
Winter Kidney Health: सर्दियों में हम अपने शरीर को गर्म रखने पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन अक्सर किडनी (गुर्दे) की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि किडनी हमारे शरीर की ऐसी मेहनती मशीन है, जो चुपचाप खून साफ करती है, पानी का संतुलन बनाए रखती है और बेकार चीजों को बाहर निकालती है। ठंड के मौसम में यही किडनी कई तरह के दबाव में आ जाती है।
ठंड में लोग आमतौर पर कम पानी पीते हैं, ज्यादा देर घर के अंदर रहते हैं और शारीरिक गतिविधि भी कम हो जाती है। इससे शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो सकती है। पानी कम होगा तो पेशाब भी कम आएगा, और इससे यूरिन इन्फेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ जाता है।
मुंबई के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. आदित्य नायक के मुताबिक, सर्दियों में इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। ऐसे में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी है या जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, उनके लिए यह और भी खतरनाक हो सकता है।
सर्दियों में UTI और फेफड़ों का इन्फेक्शन (निमोनिया) ज्यादा देखने को मिलता है। अगर UTI का समय पर इलाज न हो, तो यह संक्रमण किडनी तक पहुंच सकता है, जिससे तेज दर्द, बुखार और किडनी डैमेज तक हो सकता है। कई रिसर्च बताती हैं कि सर्दियों में अक्यूट किडनी इंजरी (AKI) के मामले बढ़ जाते हैं, जिसमें अचानक किडनी काम करना कम कर देती है। ठंड में शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे किडनी तक खून का प्रवाह कम हो सकता है। इसका असर यह होता है कि किडनी को खून साफ करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
डॉ. आदित्य नायक कुछ जरूरी सुझाव देते हैं:
