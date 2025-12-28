Winter Kidney Health: सर्दियों में चुपचाप खराब हो रही है किडनी! ये आदतें बना रही हैं बड़ा खतरा

सर्दियों में UTI और फेफड़ों का इन्फेक्शन (निमोनिया) ज्यादा देखने को मिलता है। अगर UTI का समय पर इलाज न हो, तो यह संक्रमण किडनी तक पहुंच सकता है, जिससे तेज दर्द, बुखार और किडनी डैमेज तक हो सकता है। कई रिसर्च बताती हैं कि सर्दियों में अक्यूट किडनी इंजरी (AKI) के मामले बढ़ जाते हैं, जिसमें अचानक किडनी काम करना कम कर देती है। ठंड में शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे किडनी तक खून का प्रवाह कम हो सकता है। इसका असर यह होता है कि किडनी को खून साफ करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।