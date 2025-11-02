Skin Whitening Creams Health Risks: फेयरनेस क्रीम से खराब हो रही हैं किडनी! रिसर्च में हुआ खुलासा, जानें क्या देख कर खरीदें प्रोडक्ट

दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर डी एम महाजन के मुताबिक, मरकरी मेलानिन बनने की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, जिससे त्वचा अस्थायी रूप से गोरी दिखने लगती है। लेकिन यही गोरेपन का लालच धीरे-धीरे त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा को खत्म करने लगता है। डॉ. महाजन ने बताया कि जब आप ऐसी क्रीम बंद करते हैं, तो स्किन और खराब हो जाती है। जलन, लालपन, खुजली और यहां तक कि बाल झड़ने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि मरकरी शरीर में जाकर किडनी फेल्योर तक कर सकता है। लगातार इस्तेमाल करने से प्रोटीन लीक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं।