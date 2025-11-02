Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Skin Whitening Creams Health Risks: फेयरनेस क्रीम से खराब हो रही हैं किडनी! रिसर्च में हुआ खुलासा, जानें क्या देख कर खरीदें प्रोडक्ट

Skin Whitening Creams Health Risks: नई रिपोर्ट में खुलासा कई ऑनलाइन फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी की मात्रा तय सीमा से 1000 गुना ज्यादा, जिससे हो सकता है किडनी फेल्योर। जानें क्या देखें खरीदने से पहले।

2 min read
भारत

image

Dimple Yadav

Nov 02, 2025

Skin Whitening Creams Health Risks

Skin Whitening Creams Health Risks (photo- gemini ai)

Skin Whitening Creams Health Risks : सुंदर दिखने के लिए कई लोग तरह-तरह के तरकीब का सहारा लेते है। इन्हीं में से कुछ लोग ऑनलाइन स्किन लाइटनिंग या फेयरनेस क्रीम खरीद लेते हैं। लेकिन अब एक नई रिर्पोट ने लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल इन क्रीम्स में मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। जिसका सीधा असर हमारी किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम पर देखने को मिलता है।

क्या कहती है रिपोर्ट?

जीरो मर्करी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग देशों में ऑनलाइन विक रही 31 स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में से 25 क्रीम्स में मरकरी की मात्रा तय सीमा (1ppm) से हजारों गुना अधिक मिली है। भारत में एनजीओ टॉक्सिक्स लिंक ने 8 क्रीम्स की जांच की जिनमें से 7 क्रीम्स में 7,000 से लेकर 27,000 ppm तक मरकरी पाई गई। इससे यह साफ है कि ऑनलाइन मार्केट में बिक रही कई क्रीम्स पूरी तरह अनरेगुलेटेड और खतरनाक साबित हो सकती हैं।

मरकरी वाली क्रीम कैसे नुकसान पहुंचाती है?

दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर डी एम महाजन के मुताबिक, मरकरी मेलानिन बनने की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, जिससे त्वचा अस्थायी रूप से गोरी दिखने लगती है। लेकिन यही गोरेपन का लालच धीरे-धीरे त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा को खत्म करने लगता है। डॉ. महाजन ने बताया कि जब आप ऐसी क्रीम बंद करते हैं, तो स्किन और खराब हो जाती है। जलन, लालपन, खुजली और यहां तक कि बाल झड़ने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि मरकरी शरीर में जाकर किडनी फेल्योर तक कर सकता है। लगातार इस्तेमाल करने से प्रोटीन लीक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं।

शरीर में कैसे पहुंचता है मरकरी?

मरकरी त्वचा के जरिए, सांस के जरिए या मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। जब आप रोज ऐसी क्रीम लगाते हैं, तो धीरे-धीरे यह किडनी में जमा होने लगता है और उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, अगर किसी क्रीम के लेबल पर ये शब्द लिखे हों। Calomel, Cinnabaris, Hydrargyri oxydum rubrum, Quicksilver या Mercuric Compound तो समझ जाइए, उसमें मरकरी है।

क्रीम खरीदने से पहले ये बातें ध्यान रखें

हमेशा FDA या BIS प्रमाणित ब्रांड्स का ही चुनाव करें। किसी भी अनजान विदेशी क्रीम को ऑनलाइन देखकर तुरंत ऑर्डर न करें। स्किन लाइटनिंग की जरूरत हो तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। गोरा दिखना सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं। प्राकृतिक स्किन टोन को अपनाना और स्किन को हेल्दी रखना ही सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट है।

Hindi News / Health / Skin Whitening Creams Health Risks: फेयरनेस क्रीम से खराब हो रही हैं किडनी! रिसर्च में हुआ खुलासा, जानें क्या देख कर खरीदें प्रोडक्ट

