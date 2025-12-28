Bird Flu 2025: देश में बर्ड फ्लू का कहर! दो दिन में 28 हजार से ज्यादा पक्षी मारने पड़े, जानिए क्यों हर सर्दी में बढ़ जाता है यह खतरा?

प्रवासी पक्षी अक्सर खुद बीमार नजर नहीं आते, लेकिन उनके मल (droppings) में वायरस मौजूद हो सकता है। जब ये पक्षी रास्ते में तालाबों, खेतों या खुले इलाकों में रुकते हैं, तो वायरस वहां फैल जाता है। लंबी उड़ानें पक्षियों की इम्युनिटी को कमजोर कर देती हैं, जिससे वे संक्रमण फैलाने का आसान जरिया बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि बड़े प्रवास के करीब तीन हफ्ते बाद पोल्ट्री फार्मों में संक्रमण के मामले बढ़ जाते हैं। ठंडा मौसम और पानी में वायरस का ज्यादा समय तक जिंदा रहना भी इसकी वजह बनता है।