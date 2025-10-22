Bird Flu Alert : फ्रांस में बर्ड फ्लू का अलर्ट हाई! जानें लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए

फ्रांस में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर आप पोल्ट्री फार्म, पक्षी बाजार या मुर्गियों के संपर्क में आते हैं, तो हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और मास्क पहनें। बीमार या मृत पक्षियों से दूरी बनाए रखें। कच्चे अंडे या अधपका चिकन न खाएं, हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही सेवन करें। घर में साफ-सफाई रखें और बच्चों को पक्षियों से दूर रखें। किसी तरह के फ्लू जैसे लक्षण दिखें। जैसे बुखार, खांसी या गले में दर्द तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सतर्क रहना ही सुरक्षित रहने की कुंजी है।