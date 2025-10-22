Patrika LogoSwitch to English

Bird Flu Alert : फ्रांस में बर्ड फ्लू का अलर्ट हाई! जानें लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए

Bird Flu Alert : फ्रांस ने बर्ड फ्लू का अलर्ट स्तर ‘हाई’ कर दिया है। जानिए बर्ड फ्लू क्या है, यह कैसे फैलता है, इंसानों के लिए कितना खतरनाक है और दुनिया को इससे क्यों रहना चाहिए सतर्क।

Oct 22, 2025

Bird Flu Alert

Bird Flu Alert (photo- gemini ai)

Bird Flu Alert: फ्रांस में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। सरकार ने देशभर में अलर्ट लेवल को हाई कर दिया है। फ्रांस के कृषि मंत्रालय के मुताबिक, यूरोप के कई हिस्सों में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू के केस पाए गए हैं। फ्रांस में भी अब तक दो पोल्ट्री फार्म और तीन छोटे घरों में पक्षियों के संक्रमित होने के मामले मिले हैं। पहला केस अक्टूबर के बीच में एक फार्म में मिला था जहां तीतर (partridge) पाले जाते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर बर्ड फ्लू है क्या? और क्या इंसानों को इससे डरना चाहिए?

बर्ड फ्लू, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एवियन इन्फ्लूएंजा (Avian Influenza) कहा जाता है, एक ऐसा वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। खासकर मुर्गियां, बत्तखें और जंगली पक्षी इससे जल्दी संक्रमित होते हैं। यह वायरस पक्षियों की बीट, पंखों या संक्रमित सतहों के जरिए तेजी से फैलता है। जब यह वायरस पोल्ट्री फार्म तक पहुंच जाता है, जहां हजारों पक्षी एक साथ रहते हैं, तो इसका फैलाव बहुत तेज हो जाता है।

क्या बर्ड फ्लू इंसानों में फैलता है?

आमतौर पर यह उन लोगों में पाया गया है जो सीधे संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि फार्म में काम करने वाले, पोल्ट्री विक्रेता या पशु चिकित्सक। इसका सबसे खतरनाक स्ट्रेन H5N1 माना जाता है। अगर यह इंसान में फैल जाए, तो शुरुआत में लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। बुखार, खांसी, गले में दर्द, लेकिन कभी-कभी यह गंभीर रूप ले सकता है और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि इंसान से इंसान में इसका फैलना बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।

दुनियाभर की सरकारें बर्ड फ्लू के मामलों पर लगातार नजर रखती हैं ताकि यह वायरस इंसानों तक न पहुंच सके। जहां संक्रमण मिलता है, वहां फार्म की सफाई, पक्षियों का टीकाकरण या जरूरत पड़ने पर उन्हें खत्म (cull) करने जैसे कदम उठाए जाते हैं।

आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए

खाद्य आपूर्ति पर असर: जब बर्ड फ्लू फैलता है, तो मुर्गी, अंडे और उससे बने उत्पादों की सप्लाई घट जाती है, जिससे दाम बढ़ सकते हैं।

सीमापार खतरा: प्रवासी पक्षी सीमाओं को नहीं मानते, इसलिए एक देश में शुरू हुआ संक्रमण दूसरे देशों में भी पहुंच सकता है।

मानव स्वास्थ्य: अभी खतरा बहुत कम है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई नया स्ट्रेन फैलने न पाए।

अर्थव्यवस्था पर असर: पोल्ट्री फार्म्स को नुकसान होता है, कई जगहों पर सफाई, क्वारंटीन और बर्ड किलिंग जैसे कदम उठाने पड़ते हैं।

लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए

फ्रांस में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर आप पोल्ट्री फार्म, पक्षी बाजार या मुर्गियों के संपर्क में आते हैं, तो हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और मास्क पहनें। बीमार या मृत पक्षियों से दूरी बनाए रखें। कच्चे अंडे या अधपका चिकन न खाएं, हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही सेवन करें। घर में साफ-सफाई रखें और बच्चों को पक्षियों से दूर रखें। किसी तरह के फ्लू जैसे लक्षण दिखें। जैसे बुखार, खांसी या गले में दर्द तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सतर्क रहना ही सुरक्षित रहने की कुंजी है।

22 Oct 2025 10:25 am

