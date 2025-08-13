Rampur Bird Flu: रामपुर में बर्ड फ्लू का खतरा! 10 किमी दायरे में कड़ी पाबंदी, 21 दिन तक बंद रहेंगे चिकन शॉप और पोल्ट्री फार्म

Rampur bird flu 10 km restricted zone 21 days poultry ban: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे क्षेत्र को अलर्ट कर दिया है। तहसील बिलासपुर में बर्ड फ्लू (Bird Flu) की आधिकारिक पुष्टि होने के साथ ही जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। जिला अधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की।