Rampur Bird Flu: रामपुर में बर्ड फ्लू का खतरा! 10 किमी दायरे में कड़ी पाबंदी, 21 दिन तक बंद रहेंगे चिकन शॉप और पोल्ट्री फार्म

Rampur bird flu 10 km restricted zone 21 days poultry ban: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे क्षेत्र को अलर्ट कर दिया है। तहसील बिलासपुर में बर्ड फ्लू (Bird Flu) की आधिकारिक पुष्टि होने के साथ ही जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। जिला अधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की।
प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 0 से 1 किलोमीटर दायरे को ‘संक्रमित क्षेत्र’ घोषित किया है, जबकि 1 से 10 किलोमीटर तक के दायरे को ‘सर्विलांस ज़ोन’ में रखा गया है। इन क्षेत्रों में सभी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकन की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। संक्रमित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि में पक्षियों और अंडों की बिक्री पर अगले 21 दिनों तक रोक रहेगी। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा, जब तक संवेदीकरण (सैनिटाइजेशन) प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाता।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की देखरेख में एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट शामिल हैं। इस टीम का मुख्य उद्देश्य संक्रमित क्षेत्र में तुरंत कार्रवाई करना और बीमारी पर नियंत्रण रखना है। मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं टीम की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेंगे।
बर्ड फ्लू (Bird Flu) से बचाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही जनता को बीमारी के लक्षण, संक्रमण के तरीके और बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने सीमा क्षेत्रों में भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि बीमारी बाहरी क्षेत्रों में न फैल सके।
स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायी हरप्रीत सिंह ने बताया कि आदेश के बाद सभी पोल्ट्री फार्म बंद हैं और यहां कोई नया स्टॉक नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम भले ही व्यापार पर असर डाल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी है।