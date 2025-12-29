छोटी सी चूक और पलक छपकते ही आई मौत… बोलेरो पर पलटा ट्रक;VIDEO

घटना का एक सीसीटीवी भी वायरल हुआ, जिसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि एक ट्रक पीछे से आ रहा है। ट्रक अपनी लेन में था स्पीड भी ज्यादा नहीं थी। तभी साइड में चल रही बोलेरो ने टर्न लेना चाहा, बोलेरो के ड्राइवर ने बिना पीछे देखे मोड़ दिया। तब तक ट्रक आ चुका था। ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो को बचाने के लिए टर्न लेना चाहा, लेकिन डिवाइडर होने की वजह से ट्रक टकरा गया और अनियंत्रित होकर बोलेरो के ऊपर पलट गया। ट्रक में लदा भूसा सड़क पर फैल गया। ट्रक ने बोलेरो को पूरी तरह से ढक लिया। बोलेरो में मौजूद ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।