रामपुर

छोटी सी चूक और पलक छपकते ही आई मौत… बोलेरो पर पलटा ट्रक;VIDEO

Rampur Accident News : रामपुर में एक भीषण हादसा हो गया। यहां एक ट्रक बोलेरो के ऊपर में पलट गया। हादसे में बोलेरो चालक की मौत हो गई। बोलेरो बिजली विभाग में अनुबंध पर लगी थी।

रामपुर

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 29, 2025

रामपुर में बोलेरो पर पलटा ट्रक, PC- X

रामपुर : रामपुर में एक भीषण हादसा हो गया। यहां एक ट्रक बोलेरो के ऊपर में पलट गया। ट्रक में भूसा लदा था। बोलेरो बिजली विभाग में अनुबंध पर लगी थी, जो खौद विद्युत उप केंद्र पर तैनात एसडीओ को मिली थी। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। SDO कार में सवार नहीं थे।

घटना का वायरल हुआ वीडियो

घटना का एक सीसीटीवी भी वायरल हुआ, जिसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि एक ट्रक पीछे से आ रहा है। ट्रक अपनी लेन में था स्पीड भी ज्यादा नहीं थी। तभी साइड में चल रही बोलेरो ने टर्न लेना चाहा, बोलेरो के ड्राइवर ने बिना पीछे देखे मोड़ दिया। तब तक ट्रक आ चुका था। ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो को बचाने के लिए टर्न लेना चाहा, लेकिन डिवाइडर होने की वजह से ट्रक टकरा गया और अनियंत्रित होकर बोलेरो के ऊपर पलट गया। ट्रक में लदा भूसा सड़क पर फैल गया। ट्रक ने बोलेरो को पूरी तरह से ढक लिया। बोलेरो में मौजूद ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।

सड़क पर लगा जाम

घटना चौराहे पर हुई थी, जिसके कारण हाईवे पर जाम लग गया। हादसे की जानकारी पर तीन थानों की पुलिस, यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड और आधा दर्जन एम्बुलेंस पहुंच गईं। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और सीओ सिटी जितेंद्र कुमार भी आ गए। क्रेन मंगवाकर ट्रक को हटवाया। बोलेरो बुरी तरह पिचक गई थी। बचाव कार्य के दौरान वहां सैकड़ों लाेगों की भीड़ लग गई थी।

पहाड़ी गेट के चौराहे पर हुआ हादसा

हादसा रविवार शाम करीब पौने पांच बजे पहाड़ी गेट चौराहे पर हुआ। दोनों वाहन बिलासपुर गेट की ओर जा रहे थे। बोलेरो आगे चल रही थी। पहाड़ी गेट चौराहे से पहले चालक बोलेरो को मोड़ने लगा, जबकि ट्रक सीधा जा रहा था। ट्रक चालक ने अचानक बोलेरो सामने आने पर बचाने का प्रयास किया, जिसके कारण ट्रक डिवाइडर में घुस गया और डिवाइडर तोड़ते हुए बोलेरो के ऊपर पलट गया।

Updated on:

29 Dec 2025 03:01 pm

Published on:

29 Dec 2025 03:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / छोटी सी चूक और पलक छपकते ही आई मौत… बोलेरो पर पलटा ट्रक;VIDEO

