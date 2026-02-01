‘न बंटने देंगे, न कटने देंगे’ के नारे से गूंजा रामपुर, हिंदू सम्मेलन में आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनातन संदेश

कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। स्कूली बैंड की धुनों के बीच उन्हें मंच तक लाया गया। मंच पर भारतमाता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसे स्कूली बच्चों ने प्रस्तुत किया। इसके साथ ही आयोजन के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने।