‘अल फैजान मैदान में उतर चुका है, सुधर जाओ वर्ना….’ दुबई से आंतकी कनेक्शन?

Faizan Salmani Case Update: फैजान सलमानी को 7 फरवरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जब फैजान के पिता उससे मिलने पहुंचे तो वह फफक पड़ा। जानिए पूरा मामला।

1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Harshul Mehra

Jan 31, 2026

gujarat stf investigating faizan salmani terrorist connections in dubai know update on case

फैजान सलमानी केस अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Faizan Salmani Case Update: आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में मंगलवार को गुजरात में ATS के हत्थे चढ़े रामपुर के फैजान सलमानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ID में ऐसी कई पोस्ट सामने आई हैं, जिसमें इस्लामिक कट्टर विचारधार को बढ़ावा देने, युवाओं को भड़काने और एक समाज को निशाना बनाया गया है।

UP News: फैजान ने लिखा भड़काऊ पोस्ट

फैजान ने एक पोस्ट में लिखा, ''अल फैजान चौधरी मैदान में उतर चुका है… वक्त है सुधर जाओ… वर्ना *** की मौत मरोगे।'' पोस्ट पर जानलेवा धमकियों भरे कमेंट करने वालों की भी लंबी फेहरिस्त है। जिसमें अधिकांश इस्लामिक देशों के लोग हैं।

Uttar Pradesh Crime News: गुजरात STF तलाश रही आतंकी कनेक्शन

मामले में अपडेट ये है कि गुजरात STF फैजान का अब दुबई में आतंकी कनेक्शन भी तलाश रही है। वजह है उसका बड़ा भाई जो पिछले 10 महीनों से दुबई में रह रहा है। फैजान का भाई वहां किसी सैलून में काम करता है। आतंकवाद रोधी दस्ता (ATS) की टीम रामपुर से इनपुट जुटाने के बाद गुजरात के लिए रवाना हो गई। जहां टीम फैजान से पूछताछ करेगी।

Crime News: 7 फरवरी को कोर्ट में फैजान की पेशी

बता दें कि फैजान सलमानी को गुजरात ATS 12 दिन की रिमांड पर ले चुकी है। 7 फरवरी को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। शुक्रवार के दिन रामपुर से अहमदाबाद पहुंचे पिता शकील अहमद ने पुलिस अभिरक्षा में फैजान से मुलाकात की। अपने पिता को देखते ही फैजान फफक पड़ा। रामपुर के निवासी फैजान को 27 जनवरी को गुजरात के नवसारी से असलहे और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसका बड़ा भाई अनस दुबई में सैलून में काम करता है। फैजान के परिजनों के मुताबिक लगभग 4 सालों से फैजान गुजरात में सिलाई करता था। वह 8 महीने पहले ही कुछ दिनों के लिए आया था।

Published on:

31 Jan 2026 03:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / 'अल फैजान मैदान में उतर चुका है, सुधर जाओ वर्ना….' दुबई से आंतकी कनेक्शन?
