‘अल फैजान मैदान में उतर चुका है, सुधर जाओ वर्ना….’ दुबई से आंतकी कनेक्शन?

फैजान सलमानी केस अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Faizan Salmani Case Update: आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में मंगलवार को गुजरात में ATS के हत्थे चढ़े रामपुर के फैजान सलमानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ID में ऐसी कई पोस्ट सामने आई हैं, जिसमें इस्लामिक कट्टर विचारधार को बढ़ावा देने, युवाओं को भड़काने और एक समाज को निशाना बनाया गया है।
फैजान ने एक पोस्ट में लिखा, ''अल फैजान चौधरी मैदान में उतर चुका है… वक्त है सुधर जाओ… वर्ना *** की मौत मरोगे।'' पोस्ट पर जानलेवा धमकियों भरे कमेंट करने वालों की भी लंबी फेहरिस्त है। जिसमें अधिकांश इस्लामिक देशों के लोग हैं।
मामले में अपडेट ये है कि गुजरात STF फैजान का अब दुबई में आतंकी कनेक्शन भी तलाश रही है। वजह है उसका बड़ा भाई जो पिछले 10 महीनों से दुबई में रह रहा है। फैजान का भाई वहां किसी सैलून में काम करता है। आतंकवाद रोधी दस्ता (ATS) की टीम रामपुर से इनपुट जुटाने के बाद गुजरात के लिए रवाना हो गई। जहां टीम फैजान से पूछताछ करेगी।
बता दें कि फैजान सलमानी को गुजरात ATS 12 दिन की रिमांड पर ले चुकी है। 7 फरवरी को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। शुक्रवार के दिन रामपुर से अहमदाबाद पहुंचे पिता शकील अहमद ने पुलिस अभिरक्षा में फैजान से मुलाकात की। अपने पिता को देखते ही फैजान फफक पड़ा। रामपुर के निवासी फैजान को 27 जनवरी को गुजरात के नवसारी से असलहे और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसका बड़ा भाई अनस दुबई में सैलून में काम करता है। फैजान के परिजनों के मुताबिक लगभग 4 सालों से फैजान गुजरात में सिलाई करता था। वह 8 महीने पहले ही कुछ दिनों के लिए आया था।
