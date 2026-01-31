‘अल फैजान मैदान में उतर चुका है, सुधर जाओ वर्ना….’ दुबई से आंतकी कनेक्शन?

बता दें कि फैजान सलमानी को गुजरात ATS 12 दिन की रिमांड पर ले चुकी है। 7 फरवरी को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। शुक्रवार के दिन रामपुर से अहमदाबाद पहुंचे पिता शकील अहमद ने पुलिस अभिरक्षा में फैजान से मुलाकात की। अपने पिता को देखते ही फैजान फफक पड़ा। रामपुर के निवासी फैजान को 27 जनवरी को गुजरात के नवसारी से असलहे और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसका बड़ा भाई अनस दुबई में सैलून में काम करता है। फैजान के परिजनों के मुताबिक लगभग 4 सालों से फैजान गुजरात में सिलाई करता था। वह 8 महीने पहले ही कुछ दिनों के लिए आया था।