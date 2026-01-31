कुएं में से आई बदबू तो हुआ शक; बोरे में भरकर फेंकी विवाहिता की लाश, ऊपर से डाल दी…

दरअसल, फूलपुर कोतवाली के बलकरनपुर गांव के रहने वाले रणविजय सिंह का गांव से थोड़ी दूर पर निजी पंपिंग सेट है। जो करीब 10 सालों से बंद है। कभी कभार ही लोग उस ओर जाते हैं। गुरुवार की शाम गांव के राकेश और राजेंद्र पंपिंग सेट के पास रखी लकड़ी लेने पहुंचे। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें लकड़ियां नहीं मिली। आस-पास उन्होंने तलाश की तो पता चला कि किसी ने कुएं में लकड़ियां डाल दी थी। इसके बाद बांस के सहारे उन्होंने लकड़ियां निकाली। लकड़ियां हटते ही नीचे कुएं में उन्हें एक बोरी दिखाई दी। जिसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद दोनों ने इस बात की सूचना आसपास के लोगों को दी।