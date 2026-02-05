5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

iPhone के बदले अंडाणु! 15 साल की नाबालिग के साथ खौफनाक सौदा, IVF सेंटर पर बचपन से खिलवाड़

प्रयागराज में 15 साल की नाबालिग लड़की से अंडाणु निकालने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला ने iPhone और पैसे का लालच देकर ऑपरेशन कराया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Feb 05, 2026

नाबालिग से अंडाणु निकालने का सनसनीखेज मामला

नाबालिग से अंडाणु निकालने का सनसनीखेज मामला

Prayagraj Crime News: प्रयागराज में 15 साल की एक नाबालिग लड़की से अंडाणु निकालने का गंभीर मामला सामने आया है। यह मामला 'किराये की कोख' यानी सरोगेसी से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि लड़की को एक एप्पल का आईफोन और 15 हजार रुपये का लालच देकर ऑपरेशन कराया गया। पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले में एक महिला की भूमिका सामने आई है, जिसने लड़की को बहला-फुसलाकर इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया।

झांसे में लेकर कराया गया ऑपरेशन

लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में बताया कि महिला ने उससे कहा था कि यह एक छोटा सा ऑपरेशन है और इसके बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसे अच्छे भविष्य और पैसों का सपना दिखाया गया। लड़की का कहना है कि वह इन बातों में आ गई और ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। बयान में लड़की ने यह भी बताया कि महिला उससे धर्म और आज़ादी से जुड़ी बातें करती थी। कहा गया कि जब वह अच्छा पैसा कमा लेगी, तो उसकी निकाह करा दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि इन बयानों के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

एक साल में कई नाबालिगों के शोषण की आशंका

पुलिस जांच में सामने आया है कि पिछले एक साल में 20 से 25 कम उम्र की लड़कियों के अंडाणु इसी तरह निकाले गए हो सकते हैं। अब पुलिस तीन एंगल पर जांच कर रही है। पहला, अब तक कितनी नाबालिग लड़कियां इस रैकेट का शिकार हुई हैं। दूसरा, क्या इसके पीछे कोई संगठित रैकेट सक्रिय है। तीसरा, क्या लड़कियों को किसी अन्य उद्देश्य से ब्रेनवॉश किया जा रहा था।

बेटी के लापता होने से खुला मामला

इस पूरे मामले की शुरुआत प्रयागराज के नवाबगंज इलाके से हुई। मंसूराबाद की रहने वाली एक लड़की के पति की पांच साल पहले मौत हो चुकी है। वह अपने बच्चों के साथ रहती हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी कोमल 15 साल की है, जबकि परिवार में एक छोटा बेटा भी है। मां के अनुसार, कोमल कुछ समय से पहल उर्फ जोया नाम की महिला के संपर्क में थी। वह सुबह घर से निकलती और शाम को लौटती थी। मां को शक हुआ तो उन्होंने सवाल किए, लेकिन कोमल टालमटोल करती रही। 15 जनवरी को कोमल अचानक लापता हो गई और उसका फोन भी बंद मिला।

IVF सेंटर में मिली नाबालिग

परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। कई दिनों बाद 21 जनवरी को पता चला कि कोमल सिविल लाइंस के एक IVF सेंटर में भर्ती है। मां जब वहां पहुंचीं तो उन्हें बताया गया कि कोमल का ऑपरेशन हो चुका है और उसके अंडाणु निकाल लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने लड़की को शेल्टर होम में रखा है। 5 फरवरी को उसका मेडिकल कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Feb 2026 02:16 pm

Published on:

05 Feb 2026 02:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / iPhone के बदले अंडाणु! 15 साल की नाबालिग के साथ खौफनाक सौदा, IVF सेंटर पर बचपन से खिलवाड़

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सरकार को है अपराधी के आवास के विध्वंस का अधिकार? बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का….

does government have right to demolish criminal residence allahabad high court question
प्रयागराज

नैनी जेल के पहरेदार की फंदे से लटकी मिली लाश; मंगेतर को किया था आखिरी कॉल

केंद्रीय कारागार नैनी में तैनात एक बंदीरक्षक ने कमरे में फांसी लगा ली।
प्रयागराज

यूपी में महिला वकील आत्मदाह करने थाने पहुंची, मच गई अफरा तफरी…प्रशासन से सुरक्षा की मांग

Up news, prayagraj
प्रयागराज

लंबे समय तक शारीरिक संबंध के बाद छल का आरोप नहीं माना जा सकता है अपराध: कोर्ट

allegation of cheating after prolonged physical relationship cannot be considered crime allahabad high court
प्रयागराज

हाईकोर्ट पहुंचा अनुज चौधरी FIR केस, जज के सामने वकील ने कही ये बात, अगली तारीख 9 फरवरी तय

20 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश को दी गई चुनौती
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.