iPhone के बदले अंडाणु! 15 साल की नाबालिग के साथ खौफनाक सौदा, IVF सेंटर पर बचपन से खिलवाड़

लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में बताया कि महिला ने उससे कहा था कि यह एक छोटा सा ऑपरेशन है और इसके बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसे अच्छे भविष्य और पैसों का सपना दिखाया गया। लड़की का कहना है कि वह इन बातों में आ गई और ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। बयान में लड़की ने यह भी बताया कि महिला उससे धर्म और आज़ादी से जुड़ी बातें करती थी। कहा गया कि जब वह अच्छा पैसा कमा लेगी, तो उसकी निकाह करा दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि इन बयानों के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है।