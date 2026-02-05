मौत के बाद जिंदा है माफिया के लिए प्यार! अतीक और अशरफ के कब्र पर किसने चढ़ाए फूल? जांच शुरू

कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद, अशरफ और असद को दफनाया गया था। याद रहे, 24 फरवरी 2023 को अधिवक्ता उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की गोली मारकर हत्या हुई थी। इसके बाद 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिराया। सिर्फ दो दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में काल्विन अस्पताल ले जाते समय अतीक और अशरफ की तीन शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।