5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मौत के बाद जिंदा है माफिया के लिए प्यार! अतीक और अशरफ के कब्र पर किसने चढ़ाए फूल? जांच शुरू

प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में शब-ए-बारात की रात अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और बेटे असद की कब्रों पर फूल चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Feb 05, 2026

अतीक अहमद और परिवार की कब्र पर शब-ए-बारात का रहस्य

अतीक अहमद और परिवार की कब्र पर शब-ए-बारात का रहस्य

Atiq Ahmed and Ashraf Ahmed Latest News Viral Video of Kabr: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की कब्रों पर शब-ए-बारात की रात फूल चढ़ाए जाने की खबर ने सबको चौंका दिया है। मौत के तीन साल बाद भी अतीक के लिए कुछ लोगों का प्यार और वफादारी अब भी बरकरार दिख रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस मामले को सुर्खियां दी हैं और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।

शब-ए-बारात पर कब्रिस्तान में क्या हुआ?

शब-ए-बारात की रात धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और बेटे असद की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। वीडियो में कुछ लोग कब्रों पर फतेहा पढ़ते और फूल चढ़ाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। वे जांच कर रही हैं कि आखिर ये लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था।

अतीक के बेटे नहीं पहुंचे

सूत्रों के अनुसार, अतीक के दोनों छोटे बेटे अहजम और अबान कब्र पर नहीं आए थे। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में है। अली अहमद को अतीक गैंग का आईएस 227 गैंग लीडर भी घोषित किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कब्र पर फूल चढ़ाने वाले अतीक के कितने करीबी या पुराने साथी थे।

कब्रिस्तान में दफन हैं तीनों

कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद, अशरफ और असद को दफनाया गया था। याद रहे, 24 फरवरी 2023 को अधिवक्ता उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की गोली मारकर हत्या हुई थी। इसके बाद 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिराया। सिर्फ दो दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में काल्विन अस्पताल ले जाते समय अतीक और अशरफ की तीन शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

खुफिया एजेंसियां जांच में जुटीं

वीडियो वायरल होने के बाद खुफिया तंत्र और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब्र पर पहुंचने वाले लोग अतीक के पुराने साथी थे या कोई और मकसद था। क्या यह सिर्फ धार्मिक रस्म थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जांच जारी है।

मौत के बाद भी जिंदा है वफादारी

यह घटना बताती है कि माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके कुछ लोग उसकी याद में फूल चढ़ाने पहुंच गए। मौत के बाद भी उनके लिए प्यार और वफादारी का यह नजारा समाज में सवाल खड़े करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मौत के बाद जिंदा है माफिया के लिए प्यार! अतीक और अशरफ के कब्र पर किसने चढ़ाए फूल? जांच शुरू

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

iPhone के बदले अंडाणु! 15 साल की नाबालिग के साथ खौफनाक सौदा, IVF सेंटर पर बचपन से खिलवाड़

नाबालिग से अंडाणु निकालने का सनसनीखेज मामला
प्रयागराज

सरकार को है अपराधी के आवास के विध्वंस का अधिकार? बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का….

does government have right to demolish criminal residence allahabad high court question
प्रयागराज

नैनी जेल के पहरेदार की फंदे से लटकी मिली लाश; मंगेतर को किया था आखिरी कॉल

केंद्रीय कारागार नैनी में तैनात एक बंदीरक्षक ने कमरे में फांसी लगा ली।
प्रयागराज

यूपी में महिला वकील आत्मदाह करने थाने पहुंची, मच गई अफरा तफरी…प्रशासन से सुरक्षा की मांग

Up news, prayagraj
प्रयागराज

लंबे समय तक शारीरिक संबंध के बाद छल का आरोप नहीं माना जा सकता है अपराध: कोर्ट

allegation of cheating after prolonged physical relationship cannot be considered crime allahabad high court
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.