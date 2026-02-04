4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

सरकार को है अपराधी के आवास के विध्वंस का अधिकार? बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का….

Allahabad High Court News: क्या सरकार को अपराधी के आवास के विध्वंस का अधिकार है? बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जानिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या सवाल उठाए हैं?

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Feb 04, 2026

does government have right to demolish criminal residence allahabad high court question

फाइल फोटो पत्रिका

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी अपराध के बाद बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। हमीरपुर निवासी फहीमुद्दीन और 2 अन्य को अंतरिम राहत देते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन की खंडपीठ ने सवाल उठाया, '' क्या अपराधी के आवास को राज्य को विध्वंस करने का अधिकार है अथवा उसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए?

अपराध के बाद तुरंत विध्वंस करना क्या कार्यपालक विवेक का विकृत प्रयोग है और विध्वंस की उचित आशंका ही लोगों के पास अदालत जाने का आधार हो सकती है। क्या इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है?''

UP Hindi News: मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को

राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि कोई विध्वंस, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और याचीगण को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।

Uttar Pradesh Hindi News: आपस में पुत्र, पिता और माता हैं याचीगण

दरअसल, सुमेरपुर थाने में भरुआ सुमेरपुर में वार्ड 11 थोकचंद निवासी याचीगण के रिश्तेदार अफान के खिलाफ पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत मामला दर्ज है। उनका मकान भीड़ ने घेर लिया था। प्रतिवादियों ने तीसरी याची जैबुन निशा के नाम पंजीकृत इंडियन लॉज सील कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेश से 11 फरवरी 2025 को याची (क्रमांक 2) मोइनुद्दीन के नाम आरा मशीन सील की गई है। आपस में क्रमशः पुत्र, पिता और माता याचीगण हैं। आरोपी अफान रिश्ते में फहीमुद्दीन का चचेरा भाई और अन्य दोनों का भतीजा है।

Prayagraj News in Hindi: कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई विध्वंस नहीं

याचीगण ने उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जा सकने की आशंका जताई है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने याचिका पर यह कहते हुए प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि यह प्री-मेच्योर है। केवल नोटिस याचीगण को जारी की गई है, जिसका उन्हें जवाब देना है। लॉज और आवास को सील नहीं किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

नहीं होगी अनुदेशकों की नौकरी खत्म! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; 17 हजार मानदेय को लेकर क्या अपडेट?
लखनऊ
instructors jobs in up will not be terminated supreme court big decision update regarding honorarium 17000

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 02:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / सरकार को है अपराधी के आवास के विध्वंस का अधिकार? बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का….

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नैनी जेल के पहरेदार की फंदे से लटकी मिली लाश; मंगेतर को किया था आखिरी कॉल

केंद्रीय कारागार नैनी में तैनात एक बंदीरक्षक ने कमरे में फांसी लगा ली।
प्रयागराज

यूपी में महिला वकील आत्मदाह करने थाने पहुंची, मच गई अफरा तफरी…प्रशासन से सुरक्षा की मांग

Up news, prayagraj
प्रयागराज

लंबे समय तक शारीरिक संबंध के बाद छल का आरोप नहीं माना जा सकता है अपराध: कोर्ट

allegation of cheating after prolonged physical relationship cannot be considered crime allahabad high court
प्रयागराज

हाईकोर्ट पहुंचा अनुज चौधरी FIR केस, जज के सामने वकील ने कही ये बात, अगली तारीख 9 फरवरी तय

20 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश को दी गई चुनौती
प्रयागराज

मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर भड़के शंकराचार्य, कहा उनकी मुसलमानी भाषा बता रही… जानिए अयोध्या GST अफसर को लेकर क्या कहा

फोटो सोर्स पत्रिका
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.