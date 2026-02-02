मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर भड़के शंकराचार्य, कहा उनकी मुसलमानी भाषा बता रही… जानिए अयोध्या GST अफसर को लेकर क्या कहा

मांस निर्यात को लेकर भी उन्होंने सरकार और मंत्रियों के दावों पर सवाल उठाए। शंकराचार्य ने कहा कि यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से केवल भैंस, बकरे और सूअर का मांस निर्यात होता है। जबकि सूअर के मांस के निर्यात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उन्होंने मांग की कि पहले यह साफ किया जाए कि यह दावा सच है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भैंस के मांस की आड़ में कई बार गौमांस विदेश भेजे जाने के मामले सामने आए हैं। कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में मांस को भैंस का बताया गया। लेकिन प्रयोगशाला जांच में वह गाय का निकला। ऐसे में सरकार के दावों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है।