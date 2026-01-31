Maghi Purnima: प्रयागराज में भारी वाहनों की नो-एंट्री, शहर सीमाओं पर सख्त डायवर्जन व्यवस्था लागू

Maghi Purnima Traffic Update: माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू कर दिया है। शनिवार रात 12 बजे से शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री लागू कर दी गई, और ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन (विकल्पी मार्ग) भी जारी किए हैं, ताकि मेले में भारी भीड़ और यातायात जाम जैसी स्थिति से निपटा जा सके। यह व्यवस्था सोमवार दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगी। ‍ माघी पूर्णिमा स्नान प्रयागराज में माघ मेला के महत्वपूर्ण दिनों में से एक है और लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पुण्य स्नान करने पहुंचते हैं। इस अवसर पर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन को लेकर प्रशासन पहले से तैयारियों में लगा हुआ है।