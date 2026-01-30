30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Magh Mela में चमत्कार सा बाल संन्यासी: 4 साल के सार्थक द्विवेदी उर्फ ‘नागा साधु’ बने श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र

Magh Mela Prayagraj: चार वर्षीय सार्थक द्विवेदी उर्फ ‘नागा साधु’ माघ मेला (Magh Mela) प्रयागराज में अपनी गहरी धार्मिक आस्था, श्लोकों के ज्ञान और साधु-संतों जैसी दिनचर्या के कारण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां उनकी मासूमियत और अध्यात्म का अनोखा संगम लोगों को अचंभित कर रहा है।

3 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohd Danish

Jan 30, 2026

magh mela 4 year old naga sadhu sarthak prayagraj

Magh Mela में चमत्कार सा बाल संन्यासी | Image Video Grab

4 Year Old Naga Sadhu in Magh Mela: प्रयागराज के पावन संगम तट पर आयोजित विश्व प्रसिद्ध माघ मेला (Magh Mela) इन दिनों अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। देश-विदेश से आए साधु-संत, श्रद्धालु और पर्यटक यहां सनातन परंपराओं, कठिन साधनाओं और विविध आध्यात्मिक गतिविधियों को नजदीक से देख रहे हैं।

इसी विशाल धार्मिक समागम के बीच चार वर्षीय बालक सार्थक द्विवेदी, जिन्हें लोग प्यार से ‘नागा साधु’ भी कहने लगे हैं, श्रद्धालुओं के लिए आस्था और जिज्ञासा का विषय बन गए हैं। इतनी कम उम्र में धर्म और अध्यात्म के प्रति उनकी गहरी रुचि हर आने-जाने वाले को ठहरकर देखने और सुनने पर मजबूर कर रही है।

कानपुर से कल्पवास तक की आध्यात्मिक यात्रा

कानपुर से अपने माता-पिता के साथ कल्पवास के लिए आए सार्थक द्विवेदी का माघ मेला (Magh Mela) में कदम रखते ही मानो पूरा जीवन ही बदल गया हो। रंग-बिरंगे झंडे, साधु-संतों की वेशभूषा, गूंजते मंत्र और आरती की ध्वनि ने नन्हे सार्थक के मन पर गहरी छाप छोड़ी। धीरे-धीरे वह स्वयं भी पूजा-पाठ, आरती और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने लगा। आश्रम शिविरों में साधुओं के साथ बैठकर ध्यान लगाना, भजन सुनना और मंत्रों का उच्चारण करना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है।

दंडी संन्यासी नगर में साधुओं के बीच नन्हा साधक

माघ मेला (Magh Mela) के सेक्टर 6, ओल्ड जीटी रोड स्थित दंडी संन्यासी नगर में अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज का शिविर लगा हुआ है। यहीं पर सार्थक अपने माता-पिता के साथ रहकर साधुओं की दिनचर्या को नजदीक से देखता और अपनाता है।

लंगोट पहनकर पूजा करना, आरती में हाथ जोड़कर खड़ा होना और संतों के साथ बैठकर श्लोक सुनना अब उसके लिए खेल जैसा बन गया है। स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज भी उसकी लगन और श्रद्धा से इतने प्रभावित हैं कि कई बार उसे अपने बगल के आसन पर बैठाकर आशीर्वाद देते हैं।

‘नागा साधु’ के नाम से मिली पहचान

अपनी मासूम उम्र के कारण सार्थक कई बार आश्रम परिसर में बिना वस्त्रों के ही घूमता दिखाई देता है, जिससे लोग उसे स्नेहपूर्वक ‘नागा साधु’ कहने लगे हैं। हालांकि इस नाम के पीछे कोई औपचारिक दीक्षा नहीं, बल्कि उसकी सरलता और साधु-संतों जैसा जीवन जीने की कोशिश है। आश्रम में आने वाले श्रद्धालु जब उसे श्लोक सुनाते हुए या आरती करते हुए देखते हैं, तो उसकी उम्र भूलकर उसकी श्रद्धा और आत्मविश्वास पर हैरान रह जाते हैं।

श्लोकों की दुनिया में नन्हे बालक की अनोखी पकड़

सार्थक ने कई संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर रखे हैं। जब भी कोई श्रद्धालु उससे कुछ सुनाने को कहता है, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ श्लोकों का उच्चारण करता है। उसकी स्पष्ट वाणी और भावपूर्ण उच्चारण देखकर लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाते। सनातन परंपरा के प्रति उसका यह लगाव और समझ उसकी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग नजर आती है, जो उसे माघ मेला (Magh Mela) का खास आकर्षण बना रही है।

पढ़ाई और आध्यात्म का अनोखा संतुलन

धर्म और साधना के बीच भी सार्थक अपनी पढ़ाई को नहीं भूलता। वह प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित ज्वाला देवी सरस्वती शिशु मंदिर में एलकेजी कक्षा का छात्र है। विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्रजीत त्रिपाठी बताते हैं कि सार्थक पढ़ाई में मेधावी है और कक्षा में सेनापति की भूमिका निभाता है। वह बच्चों और शिक्षकों के बीच काफी लोकप्रिय है। उनका कहना है कि सार्थक में नेतृत्व और संस्कार दोनों का अद्भुत मेल दिखाई देता है।

भविष्य में धर्म और कथा वाचन का सपना

सार्थक का सपना है कि वह आगे चलकर वृंदावन जाकर संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करे। वह स्वयं को दंडी आश्रम का चेला मानता है और कहता है कि भविष्य में भागवत कथा और रामकथा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करेगा। साधु-संतों के बीच घूमते हुए जब कोई उसे अपना शिष्य बनाने की बात करता है, तो वह गर्व से कहता है कि वह पहले से ही दंडी आश्रम के महाराज का शिष्य है।

संतों का आशीर्वाद और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद

अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज का मानना है कि जिस तरह की ललक और भावनात्मक जुड़ाव सार्थक में दिखाई दे रहा है, वह भविष्य में धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में एक बड़ा स्थान बना सकता है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सार्थक उनके साथ वृंदावन जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर प्रो. (डा.) स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराज को भी सार्थक ‘गुरुजी’ कहकर संबोधित करता है, जो उसकी व्यापक आध्यात्मिक संगत को दर्शाता है।

माघ मेला (Magh Mela) की यादगार पहचान बना नन्हा साधक

माघ मेला (Magh Mela) हर साल कई अनोखे दृश्य और व्यक्तित्वों की पहचान बनता है, लेकिन इस बार चार वर्षीय सार्थक द्विवेदी उर्फ ‘नागा साधु’ ने अपनी मासूमियत, आस्था और श्लोकों की दुनिया से एक अलग ही छाप छोड़ी है। संगम की रेती पर खेलता हुआ यह नन्हा बालक आज श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है, जो यह संदेश देता है कि उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन आस्था और लगन की कोई सीमा नहीं होती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Magh Mela 2026

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 04:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Magh Mela में चमत्कार सा बाल संन्यासी: 4 साल के सार्थक द्विवेदी उर्फ ‘नागा साधु’ बने श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Magh Mela 2026

मम्मी-पापा बोले-कोठे पर बेच देंगे… बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ लड़की ने बनाई वीडियो, वायरल होते ही मचा बवाल

परिवार को बेहोश कर प्रेमी संग भागी प्रयागराज की छात्रा
प्रयागराज

माघ मेला विवाद: शंकराचार्य ने प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, जानिए नोटिस का जवाब

swami avimukteshwaranand shankaracharya
प्रयागराज

शंकराचार्य विवाद पर झुका प्रशासन! प्रयागराज अफसर माफी को तैयार, दो शर्तों पर बनी बात

सीएम योगी
प्रयागराज

घर पर चल रहा था देह का धंधा; आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के लड़कियां: गर्भरोधक सहित….

prostitution going on at home boys and girls found in objectionable condition including contraceptives
प्रयागराज

Mamta Kulkarni को महामंडलेश्वर पद से क्यों हटाया गया? जानिए तीन प्रमुख कारण, शंकराचार्य पर बयान बर्दाश्त नहीं!

mamta kulkarni mahamandaleshwar kinnar akhara News
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.