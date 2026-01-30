Magh Mela में चमत्कार सा बाल संन्यासी: 4 साल के सार्थक द्विवेदी उर्फ ‘नागा साधु’ बने श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र

अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज का मानना है कि जिस तरह की ललक और भावनात्मक जुड़ाव सार्थक में दिखाई दे रहा है, वह भविष्य में धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में एक बड़ा स्थान बना सकता है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सार्थक उनके साथ वृंदावन जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर प्रो. (डा.) स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराज को भी सार्थक ‘गुरुजी’ कहकर संबोधित करता है, जो उसकी व्यापक आध्यात्मिक संगत को दर्शाता है।