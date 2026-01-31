31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

‘हाफ एनकाउंटर’ पर हाईकोर्ट की फटकार, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं,—SP-SSP होंगे जिम्मेदार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के ‘हाफ एनकाउंटर’ पर सख्ती दिखाई। प्रमोशन और वाहवाही के लिए गोली चलाने पर नाराज़गी जताई। PUCL गाइडलाइंस का हवाला देते हुए SP-SSP पर अवमानना की चेतावनी दी।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mahendra Tiwari

Jan 31, 2026

Allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit- IANS)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के कथित “हाफ एनकाउंटर” चलन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल वाहवाही, इनाम और समय से पहले प्रमोशन के लिए गोली नहीं चला सकती। कानून से ऊपर कोई नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा किए जा रहे तथा कथित “हाफ एनकाउंटर” मामलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस का काम आरोपी को पकड़कर कानून के हवाले करना है। न कि उसे सज़ा देना। सज़ा देने का अधिकार केवल अदालत के पास है।

किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं, सजा देना न्यायालय का काम

कोर्ट ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां कानून संविधान के अनुसार चलता है। किसी भी पुलिस अधिकारी को अपनी व्यक्तिगत सोच या लोकप्रियता के लिए कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कई मामलों में जानबूझकर आरोपी के घुटने के नीचे गोली मारी जाती है। ताकि उसे “हाफ एनकाउंटर” का नाम दिया जा सके। और बहादुरी का तमगा हासिल किया जा सके। कानून की नजर में यह तरीका पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य है। यह सख्त टिप्पणी उस समय आई। जब कोर्ट एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में गंभीर चोटें आई थीं। जबकि किसी भी पुलिसकर्मी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तथ्य को देखते हुए कोर्ट ने हथियार के इस्तेमाल की जरूरत और उसकी अनुपातिकता पर सवाल खड़े किए।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हो रहा उल्लंघन

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एनकाउंटर से जुड़े मामलों में स्पष्ट गाइडलाइंस तय हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश में बार-बार उनकी अनदेखी की जा रही है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित जिले के एसपी, एसएसपी या पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से अदालत की अवमानना का दोषी माना जाएगा। अदालत ने दो टूक कहा कि तारीफ, पुरस्कार या प्रमोशन के लिए पुलिस को कानून से बाहर जाने की छूट नहीं दी जा सकती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 09:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / ‘हाफ एनकाउंटर’ पर हाईकोर्ट की फटकार, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं,—SP-SSP होंगे जिम्मेदार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘प्रमोशन और तारीफ की होड़ में ‘हाफ एनकाउंटर’ कर रही यूपी पुलिस’, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्‍ख टिप्पणी

UP Police, Allahabad High Court, UP Police Encounter, यूपी पुलिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट समाचार
प्रयागराज

Magh Mela में चमत्कार सा बाल संन्यासी: 4 साल के सार्थक द्विवेदी उर्फ ‘नागा साधु’ बने श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र

magh mela 4 year old naga sadhu sarthak prayagraj
प्रयागराज

मम्मी-पापा बोले-कोठे पर बेच देंगे… बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ लड़की ने बनाई वीडियो, वायरल होते ही मचा बवाल

परिवार को बेहोश कर प्रेमी संग भागी प्रयागराज की छात्रा
प्रयागराज

माघ मेला विवाद: शंकराचार्य ने प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, जानिए नोटिस का जवाब

swami avimukteshwaranand shankaracharya
प्रयागराज

शंकराचार्य विवाद पर झुका प्रशासन! प्रयागराज अफसर माफी को तैयार, दो शर्तों पर बनी बात

सीएम योगी
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.