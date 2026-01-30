मम्मी-पापा बोले-कोठे पर बेच देंगे… बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ लड़की ने बनाई वीडियो, वायरल होते ही मचा बवाल

24 जनवरी की रात खुशबू और सूरज ने मिलकर एक योजना बनाई। खुशबू ने सूरज से नशीला पदार्थ मंगवाया। रात के खाने में उसने परिवार के सभी सदस्यों को वह पदार्थ मिला दिया। पिता जितेंद्र कुमार, मां पुष्पा देवी, भाई सचिन और दादी तेतरा देवी खाना खाकर बेहोश हो गए। रात करीब 1:30 बजे खुशबू सूरज के साथ घर से भाग गई। सुबह करीब 4 बजे पिता को होश आया। उन्होंने देखा तो पूरा परिवार बेहोश पड़ा था। पड़ोसियों को जगाया और सभी को सीएचसी कोरांव ले गए। डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि सबको नशीला पदार्थ दिया गया था। बाद में उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया।