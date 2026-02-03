3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

नैनी जेल के पहरेदार की फंदे से लटकी मिली लाश; मंगेतर को किया था आखिरी कॉल

Naini Central Jail : प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में तैनात पहरेदार पृथ्वीराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह किराए के कमरे में मृत पाए गए। कुछ महीने पहले ही सगाई हुई थी और अगले महीने शादी होनी थी। पुलिस जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Ravendra Mishra

Feb 03, 2026

केंद्रीय कारागार नैनी में तैनात एक बंदीरक्षक ने कमरे में फांसी लगा ली।

केंद्रीय कारागार नैनी में तैनात एक बंदीरक्षक ने कमरे में फांसी लगा ली। फोटो सोर्स - AI

Naini Central Jail : प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में तैनात एक पहरेदार ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली। उसका शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। कुछ महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी और अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

कई बार फोन करने के बाद कोई जबाब नहीं मिला

मऊ जिले के रहने वाले पृथ्वीराज साल 2021 से नैनी जेल में बंदीरक्षक के पद पर तैनात थे। वह प्रयागपुरम कॉलोनी में एक कमरा लेकर अकेले रहते थे। रविवार की रात उनकी ड्यूटी थी, लेकिन जब वह समय पर जेल नहीं पहुंचे, तो साथी कर्मचारियों को चिंता हुई। जेल प्रशासन ने उन्हें कई बार फोन मिलाया, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जेल का एक सिपाही उन्हें बुलाने उनके कमरे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। जब रोशनदान से झांककर देखा गया तो पृथ्वीराज फंदे से लटका हुआ था।

पुलिस मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पृथ्वीराज अपने चार भाई-बहनों में सबसे बड़े थे और पूरे परिवार की उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थीं। उनके पिता प्रभुनाथ चौहान, जो टाइल्स का काम करते हैं, इस घटना से पूरी तरह टूट गए हैं।

पापा प्रयागराज कब आ रहे

पिता प्रभुनाथ ने बताया कि रविवार दोपहर को ही पृथ्वीराज ने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया था और बहुत ही सामान्य तरीके से बात की थी। उसने यह भी पूछा था कि पापा प्रयागराज कब आ रहे हैं। उसकी बातों से जरा भी नहीं लग रहा था कि वह ऐसा कोई खौफनाक कदम उठा सकता है।

मंगेतर का आखिरी कॉल !

जानकारी के मुताबिक पृथ्वीराज ने आखिरी बार अपनी मंगेतर से फोन पर बात की थी। उसके बाद से ही उनका फोन रिसीव होना बंद हो गया था। जब मंगेतर को चिंता हुई तो उसने परिवार वालों को बताया और फिर पड़ोसियों के जरिए इस घटना की जानकारी मिली। फिलहाल पुलिस ने पृथ्वीराज का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया है और कॉल डिटेल्स खंगाल रही हैं।

ये भी पढ़ें

एकतरफा प्यार में छात्र बना हैवान, टीचर का पीछा कर किया परेशान, काट लिए होंठ
मैनपुरी
एकतरफा प्यार में शिक्षिका के काट डाले होंठ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 06:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / नैनी जेल के पहरेदार की फंदे से लटकी मिली लाश; मंगेतर को किया था आखिरी कॉल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में महिला वकील आत्मदाह करने थाने पहुंची, मच गई अफरा तफरी…प्रशासन से सुरक्षा की मांग

Up news, prayagraj
प्रयागराज

लंबे समय तक शारीरिक संबंध के बाद छल का आरोप नहीं माना जा सकता है अपराध: कोर्ट

allegation of cheating after prolonged physical relationship cannot be considered crime allahabad high court
प्रयागराज

हाईकोर्ट पहुंचा अनुज चौधरी FIR केस, जज के सामने वकील ने कही ये बात, अगली तारीख 9 फरवरी तय

20 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश को दी गई चुनौती
प्रयागराज

मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर भड़के शंकराचार्य, कहा उनकी मुसलमानी भाषा बता रही… जानिए अयोध्या GST अफसर को लेकर क्या कहा

फोटो सोर्स पत्रिका
प्रयागराज

उमा भारती, संजीव बालियान समेत इन 18 के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार; एक मंत्री का नाम भी शामिल, पूरी लिस्ट

government to withdraw cases against uma bharti sanjeev balyan and 18 others prayagraj
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.