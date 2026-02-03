नैनी जेल के पहरेदार की फंदे से लटकी मिली लाश; मंगेतर को किया था आखिरी कॉल

मऊ जिले के रहने वाले पृथ्वीराज साल 2021 से नैनी जेल में बंदीरक्षक के पद पर तैनात थे। वह प्रयागपुरम कॉलोनी में एक कमरा लेकर अकेले रहते थे। रविवार की रात उनकी ड्यूटी थी, लेकिन जब वह समय पर जेल नहीं पहुंचे, तो साथी कर्मचारियों को चिंता हुई। जेल प्रशासन ने उन्हें कई बार फोन मिलाया, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जेल का एक सिपाही उन्हें बुलाने उनके कमरे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। जब रोशनदान से झांककर देखा गया तो पृथ्वीराज फंदे से लटका हुआ था।