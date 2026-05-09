बंगाल की खाड़ी में 12-13 मई को नया लो प्रेशर एरिया, समय से पहले मानसून आने की आहट? प्रयागराज का मौसम?

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IMD Monsoon 2026 Alert: मौसम विभाग का सवाल सामने आया है कि क्या इस बार समय से पहले मानसून आएगा? इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 12 और 13 मई को बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर बनने के संकेत मिल रहे हैं। यह सिस्टम डिप्रेशन या कमजोर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसका असर दक्षिण के राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगर यह सिस्टम मजबूत हुआ तो दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि पूरे सिस्टम पर करीबी से नजर बनाए रखें। प्रयागराज में मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। तापमान में एक बार फिर वृद्धि हो रही है, अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पहुंचने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज में आज रात का तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, 10 मई का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन और रात में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। रात में आसमान साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में आसमान साफ रहेगा, लेकिन तेज हवा चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार का तापमान 26 से 39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बुधवार 13 मई का तापमान 26 से 38, गुरुवार 14 मई का तापमान 26 से 40 डिग्री और शुक्रवार 15 मई का तापमान 27 से 41 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस बीच आसमान साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है।
पिछले 24 घंटे में आगरा, जालौन, ललितपुर जिलों में तेज हवा के साथ बारिश भी हुई है। जिससे तापमान में कमी आई है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया कि 30 अप्रैल से चल रहे बारिश का सिलसिला अब थम जाएगा। तापमान में वृद्धि होगी। दो दिनों के बाद फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिससे मौसम में परिवर्तन आएगा और बारिश भी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र में शामिल है।
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