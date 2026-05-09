बंगाल की खाड़ी में 12-13 मई को नया लो प्रेशर एरिया, समय से पहले मानसून आने की आहट? प्रयागराज का मौसम?

IMD Monsoon 2026 Alert: मौसम विभाग का सवाल सामने आया है कि क्या इस बार समय से पहले मानसून आएगा? इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 12 और 13 मई को बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर बनने के संकेत मिल रहे हैं। यह सिस्टम डिप्रेशन या कमजोर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसका असर दक्षिण के राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगर यह सिस्टम मजबूत हुआ तो दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि पूरे सिस्टम पर करीबी से नजर बनाए रखें। प्रयागराज में मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। तापमान में एक बार फिर वृद्धि हो रही है, अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पहुंचने का अनुमान है।