9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

बंगाल की खाड़ी में 12-13 मई को नया लो प्रेशर एरिया, समय से पहले मानसून आने की आहट? प्रयागराज का मौसम?

Monsoon 2026 arrives: मौसम विभाग प्री-मानसून के बाद अब मानसून की आहट सुन रहा है। 13 और 14 मई को बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर एरिया से जोड़कर देख रहा है। प्रयागराज में मौसम फिर करवट बदलेगा।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Narendra Awasthi

May 09, 2026

बारिश का अलर्ट, फोटो सोर्स - पत्रिका

फोटो सोर्स - पत्रिका

IMD Monsoon 2026 Alert: मौसम विभाग का सवाल सामने आया है कि क्या इस बार समय से पहले मानसून आएगा? इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 12 और 13 मई को बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर बनने के संकेत मिल रहे हैं। यह सिस्टम डिप्रेशन या कमजोर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसका असर दक्षिण के राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगर यह सिस्टम मजबूत हुआ तो दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि पूरे सिस्टम पर करीबी से नजर बनाए रखें। प्रयागराज में मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। तापमान में एक बार फिर वृद्धि हो रही है, अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पहुंचने का अनुमान है।

कैसा रहेगा प्रयागराज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज में आज रात का तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।

रविवार 10 मई का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, 10 मई का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन और रात में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। रात में आसमान साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा सोमवार 11 में का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में आसमान साफ रहेगा, लेकिन तेज हवा चलने की संभावना है।

कैसा रहेगा 15 मई तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार का तापमान 26 से 39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बुधवार 13 मई का तापमान 26 से 38, गुरुवार 14 मई का तापमान 26 से 40 डिग्री और शुक्रवार 15 मई का तापमान 27 से 41 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस बीच आसमान साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

पिछले 24 घंटे में आगरा, जालौन, ललितपुर जिलों में तेज हवा के साथ बारिश भी हुई है। जिससे तापमान में कमी आई है। ‌मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया कि 30 अप्रैल से चल रहे बारिश का सिलसिला अब थम जाएगा। तापमान में वृद्धि होगी। दो दिनों के बाद फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिससे मौसम में परिवर्तन आएगा और बारिश भी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र में शामिल है।

ये भी पढ़ें

झांसी में ऑनलाइन सट्टा: दो महिलाएं गिरफ्तार, एक करोड़ 46 लाख रुपए के पीली धातु के बिस्कुट बरामद, सिपाही बर्खास्त
झांसी
खुलासा करते एसएसपी झांसी, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब झांसी पुलिस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 May 2026 06:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / बंगाल की खाड़ी में 12-13 मई को नया लो प्रेशर एरिया, समय से पहले मानसून आने की आहट? प्रयागराज का मौसम?

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दुबई में प्रयागराज के बेटे की संदिग्ध मौत, अभी तक नहीं पहुंचा शव, मां बोली आखिरी बार चेहरा दिखा दो PM-CM लगाई गुहार

इनसेट में मृतक की फोटो रोते परिजन की सांकेतिक तस्वीर AI
प्रयागराज

Instagram Love Story का खौफनाक अंत: शादी के दबाव से तंग प्रेमी ने की हत्या, नहर किनारे मिला नवीं की छात्रा का शव

प्रयागराज

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत केस में बड़ी खबर आई सामने! हाईकोर्ट में फैसला टला; अगली सुनवाई कब?

big update emerges in death case of bhojpuri actress akanksha dubey know full story prayagraj
प्रयागराज

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े केस से हाईकोर्ट जज ने खुद कर लिया अलग! मामले में बड़ा अपडेट आया सामने

allahabad high court judge recuses himself from case related to shankaracharya avimukteshwaranand
प्रयागराज

सिघंम IPS अजय पाल शर्मा जिन्होंने TMC नेता जहांगीर को सुनाई थी ‘खरी-खोटी’, अगर बंगाल में रहे तो सैलरी-सुविधाओं में क्या-क्या होगा बदलाव?

singham ips ajay pal sharma who had reprimanded tmc bengal leader jahangir is latest news
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.