भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत केस में बड़ी खबर आई सामने! हाईकोर्ट में फैसला टला; अगली सुनवाई कब?

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि आकांक्षा दुबे की मौत से पहले रेप की आशंका भी है। याचिका में कहा गया कि अभिनेत्री की मौत जिन परिस्थितियों में हुई वह सामान्य आत्महत्या नहीं लगती। याचिका में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट का हवाला देते हुए मामले को संदिग्ध बताया गया है। साथ ही पुलिस जांच की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए महत्वपूर्ण सबूत दबाने और आरोपियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।