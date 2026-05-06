प्रयागराज में सीएम योगी का बड़ा बयान: सरकार के फैसलों में माफिया का दखल नहीं, ‘नेशन फर्स्ट’ हमारी प्राथमिकता

Chief Minister in Prayagraj: प्रयागराज में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतरने में देर नहीं लगती है क्योंकि सरकार के निर्णय में बाहरी तत्व गुंडा माफियाओं का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसे पता है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के नॉट टेक सिंपोजियम 2026 के कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के कारण ही आज उत्तर प्रदेश के हर सेक्टर में अच्छे निवेशक आ रहे हैं। ‌भारत ने संपूर्ण धरा को एक परिवार के रूप में जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव रखने की प्रेरणा दी है।‌ यही उदारता हमारा संस्कार और करुणा स्वभाव है।‌ लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है, वही समृद्धि है। रक्षा के लिए शक्ति और समर्थ दोनों होना चाहिए।‌ इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय कवि दिनकर की कविता का उदाहरण दिया।