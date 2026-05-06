प्रयागराज: सुहाग की सेज से उठ कर भागी दुल्हन, परिवार को चुकानी पड़ी भारी कीमत

मंगलवार को दिनभर चली पंचायत के दौरान लड़की के घरवालों ने यह सच स्वीकार किया कि लड़की का अपने गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था और वह इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों के दबाव के कारण उसने शादी की थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी बातचीत और बिरादरी के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुलझाया गया। जिसमें लड़की वालों ने लड़के वालों को शादी में हुआ पूरा खर्च वापस कर दिया। मामला तो शांत हो गया है, लेकिन इस घटना की चर्चा आज भी पूरे इलाके में हो रही है।