पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधानों के खाते बिना किसी ठोस जांच के किए जा रहे सील! हल्लाबोल प्रदर्शन में क्या-क्या उठाए मुद्दे?

प्रधानों की नाराजगी की एक बड़ी वजह पंचायत चुनाव की तारीख का अब तक घोषित ना होना भी है। उनका कहना है कि अभी तक ना तो चुनाव की तिथि घोषित की गई है और ना ही अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है।