नोटों की सेज, हथियारों का शौक और 4 शादियों का आरोप: प्रयागराज की पल्लवी सिंह की कहानी ने मचाया बवाल

Pallavi Singh Controversy: प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने की धमकी देने वाली पल्लवी सिंह इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। 32 वर्षीय पल्लवी का नाम तब चर्चा में आया जब उसने 50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़कर करीब 9 घंटे तक हंगामा किया। इस घटना के बाद उसकी निजी जिंदगी, सोशल मीडिया गतिविधियां और विवाद एक-एक कर सामने आने लगे। खास बात यह है कि पल्लवी सोशल मीडिया पर 500 रुपये के नोटों को बेड पर बिछाकर रील बनाने और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के कारण पहले से ही चर्चा में रही है।