48 घंटों के लिए मौसम के ट्रिपल अटैक की चेतावनी, भारी बारिश, आकाशीय बिजली, चलेगी आंधी

heavy rain warning: मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार एक शक्तिशाली सिस्टम उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय है। जिससे उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आंधी और बारिश से हो रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है जो लगातार नमी खींच रहा है। एक ट्रफ लाइन भी उत्तर पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। जो बंगाल की खाड़ी से नमी ला रही है। यह सभी मौसमी सिस्टम बारिश के लिए सहायक हो रहे हैं। कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। भारी बारिश की संभावना है।‌