सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से 15 दिन की अंतरिम राहत, गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी को अस्थायी राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की दमनात्मक कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। जिसमें अंसारी ने अपने खिलाफ दाखिल आरोप पत्र और ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। पूरा मामला गाजीपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। साल 2024 में दर्ज एक एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अफजाल अंसारी ने एक टीवी डिबेट के दौरान गांजा को धार्मिक संदर्भ में जोड़ते हुए उसे वैध घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि साधु-संत इसे प्रसाद के रूप में लेते हैं। और महाकुंभ जैसे आयोजनों में इसका उपयोग आम है। ऐसे में इसे गैरकानूनी क्यों माना जाए।